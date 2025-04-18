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США припустили відмову від досягнення миру в Україні? Рубіо шокував заявою

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
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США припустили відмову від досягнення миру в Україні? Рубіо шокував заявою
Рубіо прибув до Парижа у четвер, 17 квітня, для участі у перших дискусіях щодо України за участю американців, європейців та українців
фото: Reuters

«Ми не збираємося продовжувати ці зусилля тижнями і місяцями поспіль»

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що США готові відмовитись від зусиль досягти миру в Україні, якщо побачать, що це «недосяжна мета». Про це він сказав кільком журналістам біля трапу свого літака в паризькому аеропорту Ле Бурже, повідомляє «Главком» з посиланням на BFMTV та CNN.

Так, у п'ятницю, 18 квітня, він заявив, що необхідно «визначити в найближчі дні», чи «можливий» мир в Україні, підкресливши, що «Сполучені Штати мають інші пріоритети», після зустрічей у Парижі між американцями, європейцями та українцями.

«Ми не збираємося продовжувати ці зусилля тижнями і місяцями поспіль. Тому зараз нам потрібно дуже швидко визначити, і я говорю про лічені дні, чи можливо це зробити (укласти мирну угоду – ред.) в найближчі кілька тижнів. Якщо так, то ми в справі. Якщо ні, то у нас є інші пріоритети, на яких ми повинні зосередитися», – сказав Рубіо.

Він також повторив слова американського президента, сказавши, «це не наша війна, не ми її розпочали».

Раніше речниця Державного департаменту США Теммі Брюс заявила, що Росія має продемонструвати свої справжні наміри щодо війни та показати чи серйозно Москва налаштована для припинення вогню. 

Брюс наголосила, що РФ терміново має показати свою готовність до припинення вогню та встановлення миру в Україні. За її словами, світ чекає відповіді від Москви вже зараз.

Разом з тим, президент США Дональд Трамп стверджує, що найближчими днями Російська Федерація передасть Вашингтону відповідь на пропозицію про припинення вогню.

Журналісти поцікавилися у Трампа, коли він ухвалить рішення про те, чи готова Росія до припинення вогню або ж посилить санкції проти неї. «Побачимо, чим це буде. Ми отримаємо від них відповідь цього тижня, дуже скоро, і побачимо», – відповів президент США.

Своєю чергою постійний представник Російської Федерації при Організації Об'єднаних Націй і в Раді безпеки ООН Василь Небензя прокоментував припинення вогню.

Небензя зазначив, що припинення вогню в Україні на цьому етапі поки не є реалістичною ідеєю. За його словами, саме Київ порушує енергетичне перемир'я, атакуючи енергетичні та промислові об'єкти в Росії.

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Теги: війна переговори Марко Рубіо

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