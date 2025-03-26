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Трамп визнав, що Росія «тягне час» у питанні перемир’я

Варвара Шолян
glavcom.ua
Варвара Шолян
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Трамп визнав, що Росія «тягне час» у питанні перемир’я
Трамп вважає, що обидві сторони прагнуть завершення війни
фото: Reuters

Президент США пригадав часи, коли й сам вдавався до подібних прийомів на переговорах

Президент США Дональд Трамп припустив, що очільник Кремля Путін може «затягувати час» у  питанні домовленостей щодо перемир'я з Україною. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на інтерв'ю Трампа Newsmax.

Зокрема, у відповідь на запитання, чи може Москва зволікати з домовленостями щодо припинення вогню, Трамп сказав: «Думаю, що Росія хоче покласти цьому край, але, можливо, вона тягне час».

Також Дональд Трамп визнав, що й сам використовував подібну тактику у бізнесі: «Я сам так робив багато років – знаєте, я не хочу підписувати контракт, я нібито хочу залишитися у грі, але, можливо, і не хочу, я не впевнений».

Водночас президент Сполучених Штатів вважає, що Росія хоче завершення війни так само, як Україна. Він заявив, що обидві сторони «втрачають в середньому 2 500 солдатів щотижня».

«Це не американці, але це не має значення, я просто хочу, щоб це припинилося», – наголосив Дональд Трамп.

Нагадаємо, напередодні, 25 березня, у Ер-Ріяді відбувся новий раунд перемовин представників США та РФ. За підсумками цих перемовин президент США Дональд Трамп заявив про «значний прогрес» у питанні припинення вогню в Україні.

Також Трамп повідомив, що Штати «аналізують» умови, висунуті РФ щодо угоди про перемир'я у Чорному морі. Зауважимо, серед таких умов є, зокрема, часткове скасування санкцій.

 

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Теги: перемир'я Дональд Трамп

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