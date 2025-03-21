Байден збирається повернутися в політику – NBC News

Байден заявив, що планує «робити все необхідне», щоб демократи повернули втрачені позиції

Колишній президент США Джо Байден планує повернутися в американську політику. Зокрема, він хоче взяти участь у нових виборчих кампаніях демократів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на NBC News.

Зазначається, що минулого місяця експрезидент приватно зустрівся з новим головою Національного комітету Демократичної партії Кеном Мартіном і запропонував свою допомогу.

Байден сказав лідерам демократів, що він планує зайнятися збиранням коштів, проводити кампанію та «робити все необхідне», щоб Демократична партія США повернула втрачені позиції. Проте функціонери поки що не дали точної відповіді на його запит.

Багато представників партії не впевнені, що 82-річний політик зможе підвищити популярність Демократичної партії. Багато активістів і спонсори стверджують, що він прив'язаний до поразки 2024 року і у свої 82 роки є символом швидше минулого партію, ніж її майбутнього.

Нове опитування NBC News також показало, що популярність Демократичної партії впала до рекордно низького рівня. Лише 27% зареєстрованих виборців заявили, що позитивно ставляться до партії – це найнижчий показник із 1990 року.

При цьому деякі демократи вважають, що у «відповідний час» Байден міг би стати активом для партії, проводячи агітацію в певних регіонах, таких як його рідний штат Пенсільванія. Однак зараз «не час» для цього.

Нагадаємо, каліфорнійська Агенція креативних митців (Creative Artists Agency, CAA) з офісом у Лос-Анджелесі оголосила про підписання контракту з колишнім президентом США Джо Байденом.

До слова, президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що позбавляє колишнього президента Джо Байдена доступу до секретної інформації. Це перша публічна згадка про ексгосподаря Білого дому після того, як він залишив посаду два тижні тому. Байден не розповідав, чим планує займатися по завершенні своєї 50-річної політичної кар'єри.