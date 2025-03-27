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Трамп запроваджує мита на авто, що ввозяться у США

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Трамп запроваджує мита на авто, що ввозяться у США
Трамп: Якщо ви виробляєте свій автомобіль у США, то тарифу не буде
фото: Укрінформ

Трамп очікує, що автовиробники будуть будувати нові заводи або розширювати вже наявні в США, щоб уникнути сплати мита

Президент США Дональд Трамп оголосив про введення 25% мита на всі автомобілі, що імпортуються до Сполучених Штатів. Однак це правило не застосовуватиметься, якщо виробництво буде перенесене до США. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на NBC News.

Трамп очікує, що автовиробники будуть будувати нові заводи або розширювати вже наявні в США, щоб уникнути сплати мита.

Він також розкритикував компанії, які роками відкривали заводи в Канаді та Мексиці, наголосивши, що це сталося за рахунок американських робітників. За словами Трампа, нові мита набудуть чинності 2 квітня та будуть «постійними».

Після цієї заяви акції провідних автовиробників США на позабіржових торгах різко впали: Ford Motor втратила 2%, General Motors — 2,3%, а Stellantis, яка володіє брендом Jeep, подешевшала на 3%.

Зазначається, що нові мита майже напевно збільшать вартість імпортних автомобілів для споживачів. Водночас жоден автомобіль, що експлуатується в США, не складається виключно з деталей, вироблених у країні. Більшість авто, у яких понад 50% комплектуючих мають американське або канадське походження, випускають Tesla та іноземні виробники, такі як Honda, Hyundai, Kia, Nissan, Mazda, Subaru та Toyota, які мають заводи у США.

Наразі найбільшим джерелом імпорту автомобілів у США є Мексика — на її частку припадає близько 14% всіх авто, проданих у країні. За нею йдуть Японія, Південна Корея, Європейський Союз та Канада.

Раніше ми писали, що президент США Дональд Трамп заявив, що може звільнити деякі країни від тарифів, якщо вважатиме це за потрібне. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на CNN.

Оголошуючи про інвестиції в розмірі $20 млрд від Hyundai, Трамп заявив, що може дати багатьом країнам послаблення від взаємних тарифів. «Ми можемо бути навіть ліпшими», – каже президент.

Американський лідер не став уточнювати, які країни можуть бути звільнені від тарифів або що буде критерієм для певних країн для винятків.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп зробив чергову гучну заяву, оголосивши про запровадження 25% мит на будь-яку країну, яка купує нафту чи газ у Венесуели. Цей крок, за словами Трампа, спрямований на посилення тиску на південноамериканську країну, яку він звинувачує у ворожому ставленні до США та підтримці кримінальних угруповань.

Теги: США Дональд Трамп автомобіль

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