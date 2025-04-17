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Росіяни масовано атакували Дніпро дронами: головне за ніч

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Росіяни масовано атакували Дніпро дронами: головне за ніч
Головні новини ночі проти 17 квітня
фото: Суспільне

У Дніпрі внаслідок атаки БпЛА є жертви та десятки поранених

Атака дронів по місту Дніпро, російське місто Шуя під атакою дронів, Трамп влаштував великодню молитву та вечерю в Білому домі, Карні та його головний суперник вперше зійшлися на дебатах, прем’єр-міністерка Італії Мелоні прибула до Вашингтона, окупанти обстріляли Ізюм.

«Главком» зібрав головні події ночі проти 17 квітня, щоб ви були в курсі актуальних новин.

Атака на Дніпро

Увечері 16 квітня російські війська масовано атакували місто Дніпро безпілотниками. 

Внаслідок російської атаки у місті спалахнули масштабні пожежі. Пошкоджено цивільну інфраструктуру: студентські гуртожитки, будівлі навчального закладу та харчового підприємства.

Наразі відомо про трьох загиблих і 28 постраждалих в Дніпрі через ворожий обстріл. Зафіксовано пошкодження на 10 локаціях.

Окупанти обстріляли Ізюм

Увечері 16 квітня російські терористи обстріляли місто Ізюм. 

За його словами, окупанти завдали ракетного удару по місту. Внаслідок російського обстрілу є постраждалі. 35-річного чоловіка та 32-річну жінку госпіталізували до медичного закладу.

Постраждала й семирічна дитина. Також, Синєгубов повідомив, що пошкоджено приватний будинок.

Російське місто Шуя під атакою дронів

У ніч на 17 квітня росіяни поскаржились на потужні вибухи та «наліт» дронів. Безпілотники атакували місто Шуя в Іванівській області РФ. 

Зі слів місцевих мешканців, з 03:20 було чутно вибухи в регіоні. Росіяни почули три потужних вибухи та звуки, що нагадують автоматну чергу. Від вибухів затрусились стіни, а звуки сигналізації на автомобілях не вщухали.

На атаку дронів та вибухи також скаржилися мешканці Тульської області та Краснодарського краю.

Трамп влаштував великодню молитву та вечерю в Білому домі

Президент США Дональд Трамп організував великоднє молитовне богослужіння та вечерю в Блакитній кімнаті Білого дому. 

На захід були запрошені релігійні лідери з усієї країни, включаючи євангельських пасторів, католицьких священиків та представників інших християнських конфесій.

Трамп зазначив, що сподівається на «одну з найбільших Пасх в історії»

Президент звернувся до близько 40 християнських лідерів у Блакитній кімнаті Білого дому на пасхальній молитві та обіді, сказавши їм: «Я сподіваюся, що це буде одна з найбільших Пасх».

Прем’єр-міністерка Італії Мелоні прибула до Вашингтона

Прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні прибула до Вашингтона перед запланованою зустріччю з президентом США Дональдом Трампом. 

Зустріч Трампа та Мелоні має відбутись у четвер 17 квітня. Вона була спланована на тлі зростаючої напруженості у відносинах між США та Європейським Союзом через торгові суперечки та питання санкцій проти Росії.​

Карні та його головний суперник вперше зійшлися на дебатах 

Лідери двох основних політичних партій Канади – Марк Карні (Ліберальна партія) та П'єр Полієв (Консервативна партія) вперше зустрілися в прямому ефірі.

Колишній банкір Карні наголосив на своєму досвіді в управлінні кризами, заявивши, що він є найкращим кандидатом для ведення переговорів з Трампом.

Своєю чергою Полієв звинуватив Карні в продовженні політики колишнього прем'єра Джастіна Трюдо, яку він вважає відповідальною за інфляцію та дефіцит житла. 

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Теги: окупанти міністр Дональд Трамп Дніпро будинок місто росіяни дитина Марк Карні

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