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Закриття кордону між Польщею та Білоруссю вдарило по ще по одній країні

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Закриття кордону між Польщею та Білоруссю вдарило по ще по одній країні
У Казахстані розповіли, чим загрожує закриття кордону між Польщею та Білорусією
фото:https://zaxid.net

Перевізники з Казахстану шукають альтернативні шляхи для перевезення продукції з ЄС, зокрема через кордон із Литвою 

Казахстанські вантажоперевізники опинилися у скрутній ситуації через закриття прикордонного переходу на кордоні Польщі та Білорусії, який використовувався для доступу на територію Європейського союзу.  Про це повідомила пресслужба Національної палати підприємців «Атамекен».

Так, 21 лютого заборонено рух вантажівок на прикордонному переході Польща-Білорусь «Кукурики-Козловичі». Заборона не торкається транспортних засобів, зареєстрованих у Польщі та країнах ЄС, Європейській асоціації вільної торгівлі (Eat), країн-членів угоди про Європейський економічний простір та Швейцарської Конфедерації. «Проте транспортні засоби, зареєстровані в інших країнах/регіонах, не можуть перетинати цей перехід», – йдеться у поширеній інформації.

Перехід «Кукурики-Козловичі» був останньою можливістю, якою могли скористатися казахстанські вантажоперевізники після закриття переходу «Бобрівники-Берестовиця».

Під нові обмеження потрапили і казахстанські перевізники, які везуть експортні товари Казахстану до країн Європи, а також європейські товари, які надсилаються на адресу казахстанських підприємств. 

«А це мільйонні збитки. Станом на 23 лютого на території Польщі перебувають понад 150 казахстанських автотранспортних засобів, ще більше 100 – прямують у напрямку Європейського союзу. Логістика порушена, відбувається подорожчання собівартості перевезень», – заявляють у Нацпалаті.

Вони також повідомили, що з боку посольства Казахстану на адресу державних органів Польщі вже надіслано ноти щодо необхідності зняття обмежень для казахстанських перевізників.

«Єдиний сухопутний шлях, що з'єднує Європейський союз та країни ЄАЕС – це маршрут через прикордонні переходи Литва-Білорусь, Латвія-Білорусь і Латвія-Росія. Також є альтернативний маршрут через Каспійське море, проте цей маршрут збільшує відстань до європейських країн у 1,5 рази і вартість перевезення у 2-3 рази через вимушене використання кількох видів транспорту (авто-море), та вплив кліматичних та географічних умов на маршруті (сезони штормів, високогір'я тощо)», – йдеться у повідомленні.

Казахстан веде переговори з литовською стороною щодо забезпечення для казахстанських перевізників безперешкодного проїзду через Литву, щоб казахстанські машини могли безперешкодно виїхати з території ЄС у напрямку Білорусії та РФ. «Також формується список авто, що скупчилися, з метою передачі даних литовській стороні», – зазначено у повідомленні. 

Нагадаємо, рішення про заборону білоруським фурам проїзду через пункт пропуску «Кукурики-Козловичі», що залишався останнім для вантажівок, на кордоні з Білоруссю набуло чинності. Таким чином польська влада відповіла на аналогічні заходи, вжиті режимом білоруського диктатора Аляксандра Лукашенка щодо польських перевізників.

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Теги: Білорусь Європейський союз перевезення кордон Литва машини Латвія Польща росія переговори

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