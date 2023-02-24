Закриття кордону між Польщею та Білоруссю вдарило по ще по одній країні

У Казахстані розповіли, чим загрожує закриття кордону між Польщею та Білорусією

Перевізники з Казахстану шукають альтернативні шляхи для перевезення продукції з ЄС, зокрема через кордон із Литвою

Казахстанські вантажоперевізники опинилися у скрутній ситуації через закриття прикордонного переходу на кордоні Польщі та Білорусії, який використовувався для доступу на територію Європейського союзу. Про це повідомила пресслужба Національної палати підприємців «Атамекен».

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Так, 21 лютого заборонено рух вантажівок на прикордонному переході Польща-Білорусь «Кукурики-Козловичі». Заборона не торкається транспортних засобів, зареєстрованих у Польщі та країнах ЄС, Європейській асоціації вільної торгівлі (Eat), країн-членів угоди про Європейський економічний простір та Швейцарської Конфедерації. «Проте транспортні засоби, зареєстровані в інших країнах/регіонах, не можуть перетинати цей перехід», – йдеться у поширеній інформації.

Перехід «Кукурики-Козловичі» був останньою можливістю, якою могли скористатися казахстанські вантажоперевізники після закриття переходу «Бобрівники-Берестовиця».

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Під нові обмеження потрапили і казахстанські перевізники, які везуть експортні товари Казахстану до країн Європи, а також європейські товари, які надсилаються на адресу казахстанських підприємств.

«А це мільйонні збитки. Станом на 23 лютого на території Польщі перебувають понад 150 казахстанських автотранспортних засобів, ще більше 100 – прямують у напрямку Європейського союзу. Логістика порушена, відбувається подорожчання собівартості перевезень», – заявляють у Нацпалаті.

Вони також повідомили, що з боку посольства Казахстану на адресу державних органів Польщі вже надіслано ноти щодо необхідності зняття обмежень для казахстанських перевізників.

«Єдиний сухопутний шлях, що з'єднує Європейський союз та країни ЄАЕС – це маршрут через прикордонні переходи Литва-Білорусь, Латвія-Білорусь і Латвія-Росія. Також є альтернативний маршрут через Каспійське море, проте цей маршрут збільшує відстань до європейських країн у 1,5 рази і вартість перевезення у 2-3 рази через вимушене використання кількох видів транспорту (авто-море), та вплив кліматичних та географічних умов на маршруті (сезони штормів, високогір'я тощо)», – йдеться у повідомленні.

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Казахстан веде переговори з литовською стороною щодо забезпечення для казахстанських перевізників безперешкодного проїзду через Литву, щоб казахстанські машини могли безперешкодно виїхати з території ЄС у напрямку Білорусії та РФ. «Також формується список авто, що скупчилися, з метою передачі даних литовській стороні», – зазначено у повідомленні.

Нагадаємо, рішення про заборону білоруським фурам проїзду через пункт пропуску «Кукурики-Козловичі», що залишався останнім для вантажівок, на кордоні з Білоруссю набуло чинності. Таким чином польська влада відповіла на аналогічні заходи, вжиті режимом білоруського диктатора Аляксандра Лукашенка щодо польських перевізників.