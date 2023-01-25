Посли ЄС продовжили всі економічні санкції проти Росії ще на пів року

Вже на початку лютого Європарламент очікує отримати проєкт нових заходів проти РФ

Всі застосовані ЄС економічних санкцій проти Росії продовжені ще на пів року. Про це повідомив кореспондент «Радіо Свобода» Рікард Йозвяк.

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«Посли ЄС офіційно дали «зелене світло» для продовження усіх економічних санкцій Євросоюзу проти Росії ще на шість місяців», – йдеться в повідомленні.

Йдеться про санкції, перші з яких застосували ще 2014 року після першої агресії Росії проти України, і суттєво розширили з лютого 2022 року з початком повномасштабної війни.

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Раніше глава МЗС Чехії заявив, що до санкцій проти Росії треба творчий підхід.

Нагадаємо, вже на початку лютого Європарламент очікує отримати проєкт нових заходів проти РФ. Польща та інші країни-члени Євросоюзу вже активно працюють над новими санкціями. За словами політика, обговорюються заходи проти Росатому, а також обмеження на експорт російських алмазів. Депутат Європарламенту від ФРН Гунар Бек підтвердив наявність таких ідей.

Раніше журналіст-оглядач Денис Стаджи повідомляв, що Володимир Путін підписав указ про те, що тепер забороняється постачати російську нафту в країни, які приєдналися до стелі цін. Таким чином з 27 грудня Росія цим підписала собі ще більший занепад. Саме собі, а не світовому ринку.

Крім того, радник Державного департаменту США Дерек Чоллет закликав Сербію запровадити санкції проти свого союзника Росії. Чоллет заявив, що США та Сербія «повинні стояти разом», бо поведінка Росії є неприйнятною.