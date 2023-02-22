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Ховаються від холоду в туалетах. Як проходить концерт в Лужниках

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Ховаються від холоду в туалетах. Як проходить концерт в Лужниках
Щоб не змерзнути, росіяни ховаються в туалетах
фото: з відкритих джерел

У Москві скажений холод, проте росіяни все рівно прийшли на пропагандистський концерт Путіна

У Москві проходить пропагандистський мітинг-концерт в честь річниці кривавої війни Росії проти України. Як повідомляють російські ЗМІ, люди ховаються від холоду в туалетах та намагаються відпроситися піти з мітингу раніше.

Як передають синоптики, у Москві зараз крижаний холод, -12 градусів, а за відчуттями ще холодніше. 

Ховаються від холоду в туалетах. Як проходить концерт в Лужниках фото 1

«Здається, що єдине місце, де можна зігрітися – це туалет. У чоловічому зараз й пролізти не можна», – пишуть очевидці. 

Ховаються від холоду в туалетах. Як проходить концерт в Лужниках фото 2

Проте фарс триває. Артисти, які підтримують війну в Україні, виступають на сцені «Лужників» лише в костюмах та сукнях. Кремлівські ЗМІ вже похвалилися, що Григорій Лепс виконав пісню «Ми сильні люди» в -18 градусів.

Ховаються від холоду в туалетах. Як проходить концерт в Лужниках фото 3

Деякі росіяни все ж змогли піти з мітингу раніше. Їх помітили в метро з вкраденими туристичними подушками, які організатори мітингу поклали на сидіння стадіону, щоб не було холодно сидіти. 

Ховаються від холоду в туалетах. Як проходить концерт в Лужниках фото 4

Нагадаємо, що сьогодні на стадіон «Лужники» зганяли масовку за гонорар 500 рублів, а студентам обіцяли звільнення від пар. На концерт також заборонили одягати жовте та блакитне

Теги: росія путін росіяни Григорій Лепс мітинг концерт

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