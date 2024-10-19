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Залучення військ КНДР до війни в Україні: Франція стривожила заявою

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Залучення військ КНДР до війни в Україні: Франція стривожила заявою
Залучення солдатів Північної Кореї свідчить про труднощі Росії у війні проти України
фото з відкритих джерел

Дії Москви і Пхеньяна можу розширити конфлікт на територію Азії

Участь північнокорейських військових у війні Росії проти України призведе до нової ескалації конфлікту. Такі дії Москви і Пхеньяна можу розширити його на територію Азії. Про це заявив міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро на пресконференції з головою МЗС України Андрієм Сибігою.

«Якщо це правда, а ми прислухаємося до наших українських партнерів, то таке рішення матиме серйозні наслідки. Воно призведе до нової ескалації. Це створює ризик того, що війна пошириться на Азію», – наголосив Барро.

Із його слів, залучення солдатів Північної Кореї також свідчить про труднощі Росії у війні проти України.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що США стурбовані повідомленнями про можливу участь тисяч північнокорейських військових на боці Росії, але на цей момент не мають незалежного підтвердження цих даних.

До слова, Південна Корея вважає відправлення військ КНДР на війну в Україну серйозною загрозою безпеці міжнародного співтовариства. 

Раніше начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов в інтерв'ю виданню The War Zone повідомив, що зараз на сході Росії перебуває близько 11 тис. північнокорейських піхотинців, які проходять підготовку для участі в бойових діях в Україні. 

 

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Теги: міністр Південна Корея війна Франція Кирило Буданов конфлікт

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