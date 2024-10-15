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США занепокоєні інформацією про війська КНДР в Україні, але не мають підтверджень

Степан Гафтко
glavcom.ua
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США занепокоєні інформацією про війська КНДР в Україні, але не мають підтверджень
У США стурбовані можливою присутністю військ КНДР в Україні
фото з відкритих джерел

Соолучені Штати поки не отримали незалежних підтверджень тому факту, що Північна Корея направила в Україну своїх військових

США стурбовані повідомленнями про можливу участь тисяч північнокорейських військових на боці Росії, але на цей момент не мають незалежного підтвердження цих даних. Про це заявили представники Державного департаменту та Білого дому у вівторок, передає кореспондент Укрінформу. 

«Ми стурбовані повідомленнями про те, що солдати КНДР воюють на боці Росії. Якщо це правда, це означало б значне зростання взаємодії між цими двома країнами, взаємодії, що, як ви всі бачили, розвивається впродовж останніх кількох місяців», – зауважив на брифінгу в Вашингтоні речник Держдепу Метью Міллер.

Він також підкреслив, що це свідчить про «новий рівень відчаю» з боку РФ, яка продовжує зазнавати значних втрат на полі бою.

Водночас радник президента США Джон Кірбі у цьому зв’язку під час онлайн-брифінгу в вівторок зазначив, що американська сторона поки не має підтверджень із незалежних джерел про те, що північнокорейські військові воюють на боці РФ.

«Якщо це правда, то це відбувається в той час, коли Росія продовжує зазнає надзвичайних втрат. Фактично, я б пішов далі, аби сказати, що йдеться про історичні рівні втрат у сучасному конфлікті», – підкреслив Кірбі.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що очільник Міністерства оборони Південної Кореї Кім Йон Хен вважає, що є висока ймовірність того, що військові з Північної Кореї воюють на боці Росії в Україні.

У вівторок, 15 жовтня, стало відомо, що 18 північнокорейських військових втекли з позицій РФ неподалік кордону України з Брянською та Курською областями.

До слова, співробітництво між Росією та Північною Кореєю зростає. Тепер це не тільки про передачу зброї, а й військових з КНДР. Про це заявив президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні.

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Теги: росія військові Північна Корея Володимир Зеленський президент радник

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