Головна Світ Політика
search button user button menu button

Південна Корея висловилася про підготовку військ КНДР для війни в Україні

Ростислав Вонс
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Південна Корея висловилася про підготовку військ КНДР для війни в Україні
Шпигунське агентство Південної Кореї заявило, що Північна Корея вирішила відправити на війну в Україну підрозділ спеціального призначення
фото з відкритих джерел

Південна Корея вважає відправлення військ КНДР на війну в Україну серйозною загрозою безпеці міжнародного співтовариства

Південна Корея вважає, що Північна Корея становить серйозну загрозу безпеці міжнародної спільноти, на яку Сеул відповість усіма доступними засобами. Про це повідомляє Reuters.

Як зазначає Yonhap, розвідувальне агентство Південної Кореї заявило, що Північна Корея бере участь у війні в Україні і вирішила відправити туди 12 тис. військовослужбовців, включаючи підрозділ спеціального призначення.

Президент Південної Кореї Юн Сок Йол провів незаплановану нараду з питань безпеки з ключовими посадовими особами розвідки, армії та національної безпеки, щоб обговорити участь північнокорейських військ у війні Росії проти України.

«Учасники розділили думку, що нинішня ситуація, коли тісніші зв'язки між Росією і Північною Кореєю вийшли за рамки переміщення військових поставок і фактичного відправлення військ, є серйозною загрозою безпеці не тільки для нашої країни, але і для міжнародного співтовариства», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов заявив, що зараз на сході Росії перебуває близько 11 тис. північнокорейських піхотинців, які проходять підготовку для участі в бойових діях в Україні.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Північна Корея готує 10 тис. північнокорейський військових для війни в Україні. Йдеться не лише про піхоту, а й про інші роди військ. За словами Зеленського, офіцери Північної Кореї вже перебувають на окупованих територіях України. Вони тренуються та тренують російських солдатів.

Зазначимо, заступник командира Третьої окремої штурмової бригади Максим Жорін заявляв, що північнокорейські спеціалісти вже давно співпрацюють з Росією у військовому напрямі, зокрема протиповітряній обороні та інженерії, тому присутність солдатів КНДР на війні проти України не є новою. За його словами, бойові якості солдатів можуть бути не на найвищому рівні, однак їхня участь усе одно може мати значний вплив на фронт.

Як повідомлялося, близько 1,4 млн молодих людей подали заявки на вступ або повернення в армію, звинувативши Сеул «у провокаційному вторгненні безпілотників», яке призвело до «напруженої ситуації на межі війни»

Раніше радник Білого дому з питань комунікацій у сфері нацбезпеки Джон Кірбі заявив, якщо інформація про участь військових з Північної Кореї на боці Росії у війні проти України підтвердиться, це означатиме суттєве поглиблення відносин між Росією та Північною Кореєю.

До слова, на базі 11 окремої десантно-штурмової бригади окупаційної армії РФ формується «особливий бурятський батальйон». Його укомплектовують громадянами Північної Кореї.

Раніше 18 північнокорейських військових втекли з позицій РФ неподалік кордону України з Брянською та Курською областями.

Читайте також:

Теги: Північна Корея військові армія Південна Корея розвідка

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Від України зараз вимагають поступитися територіями (й людьми), можливим членством у НАТО
Від України вимагають поступитися територіями. А що пропонують натомість?
11 жовтня, 15:12
Джо Байден може
Чи ухвалить Байден революційні рішення для України?
5 жовтня, 12:14
Українські міни для дронів набагато дешевші ніж закордонні
Відомий комбат на прикладі міни показав, як заробляють на війні «деякі партнери»
18 вересня, 15:38
На муралі зображена сова з крилами, яка є символом розвідки
Сова, дрон Magura V5 і море: у Києві з'явився мурал присвячений розвідці (фото)
19 вересня, 17:53
В Іраку атакували базу США
Невідомі обстріляли «Катюшами» військову базу США в Іраку
1 жовтня, 02:22
Представник ТЦК на Одещині розповів, що не вдається мобілізувати 20% від того, скільки потрібно
The Times повідомила, скільки новобранців Україна планує мобілізувати до кінця 2024 року
4 жовтня, 09:07
Вадим Мисник: Боротьба триває, і зараз Курська область стратегічний напрямок застосування ворогом авіаційних засобів
Військовий назвав «найвигідніше» місце для заходу ворожих дронів з півночі
6 жовтня, 16:39
Кореспондент Роман Пагулич та оператор Павло Холодов
На Донеччині журналісти «Радіо Свобода» потрапили під обстріл (фото)
10 жовтня, 20:30
Новобранців важко підготувати за місяць
Підготувати мобілізованого новобранця за місяць неможливо – інструктор ЗСУ
16 жовтня, 00:14

Політика

Байден про війну в Україні: Нас чекає дуже важка зима
Байден про війну в Україні: Нас чекає дуже важка зима
План перемоги Зеленського залежатиме від результату виборів у США – Туск
План перемоги Зеленського залежатиме від результату виборів у США – Туск
Очільник французького МЗС приїде в Україну: названо дату
Очільник французького МЗС приїде в Україну: названо дату
Південна Корея висловилася про підготовку військ КНДР для війни в Україні
Південна Корея висловилася про підготовку військ КНДР для війни в Україні
Шольц заявив, що блокуватиме швидке запрошення України до НАТО
Шольц заявив, що блокуватиме швидке запрошення України до НАТО
Радник Байдена пояснив, що потрібно зробити Україні для членства в НАТО
Радник Байдена пояснив, що потрібно зробити Україні для членства в НАТО

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
79K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 18 жовтня: ситуація на фронті
74K
Ексгенпрокурор пояснив, як інваліди захопили прокуратуру Хмельниччини
31K
Карта повітряних тривог України онлайн 18 жовтня 2024
30K
Незаконне збагачення: чинній народній депутатці повідомлено про підозру
20K
У справі ДТП з вини посадовця БЕБ Ткачука слідчі хочуть вилучити усю медичну документацію жінки, що залишилася без ніг
16K
Стала відома оцінка Залужного плану перемоги

Новини

У столиці пройшла ветеранська конференція. Оприлюднено підсумкове звернення до влади
Сьогодні, 13:48
Масштабна тривога, ЗСУ відбили центр Торецька: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
Мінлива хмарність та заморозки: прогноз погоди на 18 жовтня
Сьогодні, 06:00
В Києві пів ночі тривала повітряна тривога
Сьогодні, 03:12
18 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Виступ Зеленського на Єврораді, розширення зони бойових дій на Куп'янщині. Головне за 17 жовтня
Вчора, 21:00

Прес-релізи

Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
14 вересня, 12:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua