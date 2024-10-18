Південна Корея висловилася про підготовку військ КНДР для війни в Україні

Шпигунське агентство Південної Кореї заявило, що Північна Корея вирішила відправити на війну в Україну підрозділ спеціального призначення

Південна Корея вважає відправлення військ КНДР на війну в Україну серйозною загрозою безпеці міжнародного співтовариства

Південна Корея вважає, що Північна Корея становить серйозну загрозу безпеці міжнародної спільноти, на яку Сеул відповість усіма доступними засобами. Про це повідомляє Reuters.

Як зазначає Yonhap, розвідувальне агентство Південної Кореї заявило, що Північна Корея бере участь у війні в Україні і вирішила відправити туди 12 тис. військовослужбовців, включаючи підрозділ спеціального призначення.

Президент Південної Кореї Юн Сок Йол провів незаплановану нараду з питань безпеки з ключовими посадовими особами розвідки, армії та національної безпеки, щоб обговорити участь північнокорейських військ у війні Росії проти України.

«Учасники розділили думку, що нинішня ситуація, коли тісніші зв'язки між Росією і Північною Кореєю вийшли за рамки переміщення військових поставок і фактичного відправлення військ, є серйозною загрозою безпеці не тільки для нашої країни, але і для міжнародного співтовариства», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов заявив, що зараз на сході Росії перебуває близько 11 тис. північнокорейських піхотинців, які проходять підготовку для участі в бойових діях в Україні.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Північна Корея готує 10 тис. північнокорейський військових для війни в Україні. Йдеться не лише про піхоту, а й про інші роди військ. За словами Зеленського, офіцери Північної Кореї вже перебувають на окупованих територіях України. Вони тренуються та тренують російських солдатів.

Зазначимо, заступник командира Третьої окремої штурмової бригади Максим Жорін заявляв, що північнокорейські спеціалісти вже давно співпрацюють з Росією у військовому напрямі, зокрема протиповітряній обороні та інженерії, тому присутність солдатів КНДР на війні проти України не є новою. За його словами, бойові якості солдатів можуть бути не на найвищому рівні, однак їхня участь усе одно може мати значний вплив на фронт.

Як повідомлялося, близько 1,4 млн молодих людей подали заявки на вступ або повернення в армію, звинувативши Сеул «у провокаційному вторгненні безпілотників», яке призвело до «напруженої ситуації на межі війни»

Раніше радник Білого дому з питань комунікацій у сфері нацбезпеки Джон Кірбі заявив, якщо інформація про участь військових з Північної Кореї на боці Росії у війні проти України підтвердиться, це означатиме суттєве поглиблення відносин між Росією та Північною Кореєю.

До слова, на базі 11 окремої десантно-штурмової бригади окупаційної армії РФ формується «особливий бурятський батальйон». Його укомплектовують громадянами Північної Кореї.

Раніше 18 північнокорейських військових втекли з позицій РФ неподалік кордону України з Брянською та Курською областями.