НАТО поки офіційно не підтверджує використання військ КНДР в Україні – Рютте

НАТО поки що не бачить явної участі північнокорейських військових на боці РФ у війні проти України

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте під час брифінгу у Брюсселі зробив заяву, згідно якої повідомляється, що Північноатлантичний альянс не може офіційно підтвердити факт використання військ Північної Кореї на території України на боці росіян.

За його словами, в Альянсі спостерігають за цією ситуацією у тісному контакті з Південною Кореєю, а також іншими колегами із Тихоокеанського регіону.

«Я зараз хочу сказати, що ми не можемо підтвердити ці повідомлення, зокрема щодо того, що Північна Корея зараз намагається надати таку допомогу Росії», – сказав він.

Водночас генсек не виключає, що солдати КНДР можуть опинитися на полі бою на боці Росії.

«Це означатиме, що вони лише підливатимуть масла в вогонь в цьому конфлікті», – додав він.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що представник Конкресу просить президента США Джо Байдена та НАТО відреагувати на використання Росією північнокорейських військових у війні проти України.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що США стурбовані повідомленнями про можливу участь тисяч північнокорейських військових на боці Росії, але на цей момент не мають незалежного підтвердження цих даних.

До слова, Південна Корея вважає відправлення військ КНДР на війну в Україну серйозною загрозою безпеці міжнародного співтовариства.

Раніше начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов в інтерв'ю виданню The War Zone повідомив, що зараз на сході Росії перебуває близько 11 тис. північнокорейських піхотинців, які проходять підготовку для участі в бойових діях в Україні.