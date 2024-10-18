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Президент Південної Кореї скликав термінову нараду через військових КНДР у Росії, – Bloomberg

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Президент Південної Кореї скликав термінову нараду через військових КНДР у Росії, – Bloomberg
Існують суперечливі твердження щодо чисельності потенційного розгортання військ КНДР
фото з відкритих джерел

Під час наради присутні «обмінювалися інформацією про нещодавнє переміщення північнокорейських військ у Росію та їх підтримку у війні» 

У п'ятницю, 18 жовтня, президент Південної Кореї Юн Сок Йоль скликав термінову нараду з питань безпеки, щоб обговорити переміщення військ КНДР в Росію. Про це повідомляє Bloomberg. 

Під час наради присутні «обмінювалися інформацією про нещодавнє переміщення північнокорейських військ у Росію та їх підтримку у війні».  

Bloomberg пише, що існують суперечливі твердження щодо чисельності потенційного розгортання.

Yonhap News цитуючи невідомого офіційного представника розвідувального агентства Південної Кореї пише, що Пхеньян нещодавно вирішив направити 12 тис. військових в Україну і що вони почали рухатися.

Bloomberg  зазначає, що західні офіційні особи дотримуються набагато обережнішого підходу до визначення масштабу участі Північної Кореї в конфлікті, причому ключове питання без відповіді полягає в тому, чи є їхня функція більше інженерною, наприклад, а не безпосередньою бойовою частиною.

Нагадаємо, 17 жовтня президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія готує десять тисяч північнокорейських військових для війни в Україні, зокрема піхоту.

Раніше видання Washington Post писало, що кілька тисяч солдатів із КНДР проходять навчання в Росії й можуть бути відправлені на фронт в Україну.

Очільник ГУР МО Кирило Буданов заявляв, що майже 11 тисяч солдатів з Північної Кореї нині проходять підготовку на сході Росії, щоб воювати проти України. До бойових дій вони будуть готові вже з 1 листопада.

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Теги: Володимир Зеленський президент Кирило Буданов фронт Україна росія Південна Корея Північна Корея

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