Буданов розповів, коли 11 тис. військових КНДР будуть готові воювати проти України

Північнокорейські війська будуть використовувати проти України російську техніку і боєприпаси

Перший північнокорейський підрозділ чисельністю 2,6 тис. солдатів вирушить до Курська

Зараз на сході Росії перебуває близько 11 тис. північнокорейських піхотинців, які проходять підготовку для участі в бойових діях в Україні. Про це повідомив начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов в інтерв'ю виданню The War Zone.

«Вони будуть готові (воювати в Україні) 1 листопада», – сказав він.

За словами Буданова, північнокорейські війська будуть використовувати російську техніку і боєприпаси. Перший підрозділ чисельністю 2,6 тис. солдатів вирушить до Курська, де Україна встановила плацдарм, за який велися запеклі бої. Куди підуть решта північнокорейських військ, поки що незрозуміло.

Як зазначив очільник ГУР, Україна наразі «немає повної картини подій».

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що Північна Корея готує 10 тис. північнокорейський військових для війни в Україні. Йдеться не лише про піхоту, а й про інші роди військ.

За словами Зеленського, офіцери Північної Кореї вже перебувають на окупованих територіях України. Вони тренуються та тренують російських солдатів.

Зазначимо, заступник командира Третьої окремої штурмової бригади Максим Жорін заявляв, що північнокорейські спеціалісти вже давно співпрацюють з Росією у військовому напрямі, зокрема протиповітряній обороні та інженерії, тому присутність солдатів КНДР на війні проти України не є новою. За його словами, бойові якості солдатів можуть бути не на найвищому рівні, однак їхня участь усе одно може мати значний вплив на фронт.

Як повідомлялося, близько 1,4 млн молодих людей подали заявки на вступ або повернення в армію, звинувативши Сеул «у провокаційному вторгненні безпілотників», яке призвело до «напруженої ситуації на межі війни»

Раніше радник Білого дому з питань комунікацій у сфері нацбезпеки Джон Кірбі заявив, якщо інформація про участь військових з Північної Кореї на боці Росії у війні проти України підтвердиться, це означатиме суттєве поглиблення відносин між Росією та Північною Кореєю.

До слова, на базі 11 окремої десантно-штурмової бригади окупаційної армії РФ формується «особливий бурятський батальйон». Його укомплектовують громадянами Північної Кореї.

Раніше 18 північнокорейських військових втекли з позицій РФ неподалік кордону України з Брянською та Курською областями.