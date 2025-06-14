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Зеленський заслухав доповідь Сирського

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Зеленський заслухав доповідь Сирського
Зеленський обговорив з Сирським ситуацію на фронті
фото: Офіс президента

Сирський доповів, що ЗСУ вдається вибивати російські війська Сумщини

Президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського. Про це президент сказав у вечірньому зверненні, передає «Главком».

Зеленський зазначив, що головком доповідав про ситуацію на Сумщині та Покровському напрямку..

«За підсумками цих днів на особливу нашу вдячність заслуговують воїни 225-го окремого штурмового полку – саме за наступальні дії в прикордонні Сумщини і звільнення, зокрема, Андріївки. Дякую, хлопці, вам дуже!

Також відзначу сьогодні 425-й окремий штурмовий полк за успішні дії на нашому Покровському напрямку. Ще в боях на Донеччині відзначились 1-й окремий штурмовий полк та 82-га окрема десантно-штурмова бригада. Дуже дякую вам! На Купʼянському напрямку є хороші результати в 3-ї штурмової. Дякую!», – додав президент.

Зеленський також повідомив, що на Курському напрямку продовжуються активні бойові дії. «І є за що відзначити 33-й окремий штурмовий полк, 47-му окрему механізовану бригаду та 103-тю окрему бригаду ТрО. Дякую вам за сміливість!», – продовжив Зеленський.

Також президент повідомив, що Україна планує, що обміни полоненими між Києвом і Москвою продовжаться. Принаймні, така домовленість є на наступний тиждень.

«Працюємо, щоб повернути усіх інших наших людей, які зараз у російській неволі. Ми плануємо, що обміни продовжаться ще наступного тижня, принаймні така домовленість є», – сказав глава держави.

До слова, президент України вперше назвав поступки, на які готова Україна.

За словами Зеленського, присутність західних союзників в Україні, можливо, НАТО, дасть гарантію Путіну, що після перемир’я Україна не піде в наступ.

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Теги: Володимир Зеленський фронт Олександр Сирський

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