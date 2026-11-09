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Переговори в Абу-Дабі. Буданов назвав пріоритет української делегації

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Переговори в Абу-Дабі. Буданов назвав пріоритет української делегації
Буданов наголосив, що Україна прагне якнайшвидшого закінчення війни
фото: Кирило Буданов/Facebook

Керівник Офісу президента: Розраховую, що діалог в ОАЕ дасть практичний результат

Керівник Офісу президента Кирило Буданов прямує до Абу-Дабі у складі української делегації для участі в перемовинах. Серед пріоритетів української сторони – гуманітарний напрям. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис Буданова у Telegram.

«Прямую до Абу-Дабі у складі української делегації для участі в перемовинах. Важливо, що дипломатичний процес триває. Україна як ніхто інший прагне якнайшвидшого закінчення цієї жахливої війни. Дуже сподіваюся на конструктивний діалог», – наголосив посадовець.

Окремо Буданов зазначив, що українська делегація планує приділити значну увагу гуманітарному напряму переговорів. «Потрібно інтенсифікувати обміни полоненими. Розраховую, що діалог в ОАЕ дасть практичний результат і ми зможемо домовитися про наступні етапи повернення наших людей додому», – додав він.

«Вдячний Об’єднаним Арабським Еміратам за сприяння в організації перемовин. Окрема подяка американській стороні, зокрема Джареду Кушнеру та Стіву Віткоффу за особисті зусилля в перемовному процесі», – підсумував керівник Офісу президента.

Нагадаємо, у вівторок та середу, 10-11 листопада, в Абу-Дабі запланований тристоронній формат переговорів за участі представників України, США та Росії. Водночас у ці дні в місті перебуватимуть і представники європейських країн.

Україна проведе окремі координаційні зустрічі з європейськими партнерами під час переговорів в Абу-Дабі. Вони відбудуться без участі Росії та будуть присвячені узгодженню позицій і подальших кроків у дипломатичному процесі.

До слова, зять американського президента Дональда Трампа Джаред Кушнер заявив, що разом зі спеціальним посланцем Стівом Віткоффом зустрінеться з представниками України, ЄС та НАТО напередодні тристоронніх переговорів в Абу-Дабі.

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Теги: переговори Кирило Буданов війна

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