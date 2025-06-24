Зеленський подякував королю Нідерландів за аудієнцію

«Дякую Нідерландам за консолідацію міжнародних зусиль для створення дієвого механізму притягнення Росії до відповідальності»

Під час офіційного візиту до Нідерландів президент України Володимир Зеленський мав аудієнцію в короля Нідерландів Віллема-Александра. Про це повідомляє Офіс президента України, передає «Главком».

Глава держави подякував Нідерландам за солідарність з українцями та висловив особисту вдячність королю Віллему-Александру та королеві Максимі за підтримку України та українців, які знайшли прихисток у Нідерландах.

Володимир Зеленський зазначив, що Росія продовжує свою агресію проти України та не хоче зупинятися, тому потрібен сильний скоординований тиск на РФ, зокрема, санкційний.

Президент також відзначив участь Нідерландів у консолідації міжнародних зусиль для створення дієвого механізму притягнення РФ до відповідальності.

Нагадаємо, Володимир Зеленський планує зустрітися з американським лідером Дональдом Трампом на полях саміту НАТО, який пройде 24-25 червня в Гаазі.

«Так, я планую. Я не знаю, як буде, скажу вам відверто. Команди працюють, так, але ми збираємось зустрітися», – повідомив Зеленський про зустріч із Трампом.

Як відомо, Володимир Зеленський вже прибув до Гааги на саміт НАТО.

Зазначається, що Зеленський вже зустрівся з прем'єром Нідерландів Діком Схофом. Це перша зустріч в офіційній резиденції.

Також, президент України Володимир Зеленський виступив на форумі оборонних індустрій в Нідерландах.

«Дякую всім за увагу до України та до наших спільних оборонних спроможностей. Ключове слово тут, як на мене, – це «спільних». Ми всі розуміємо, що джерелом цієї війни та довгостроковою загрозою для європейського способу життя є Росія. Але насправді ми маємо справу не лише із самою Росією. Ми протистоїмо мережі державних і недержавних акторів, які служать справі агресії. Ця мережа охоплює Росію, Північну Корею, нинішній режим в Ірані, китайські компанії та безліч схем по всьому світу, які допомагають виробляти зброю та здійснювати операції проти нашої країни, нашого народу й нашої Європи», – сказав він.