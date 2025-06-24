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Зеленський подякував королю Нідерландів за аудієнцію

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Зеленський подякував королю Нідерландів за аудієнцію
Зеленський зустрівся з королем Нідерландів
фото: Офіс президента

«Дякую Нідерландам за консолідацію міжнародних зусиль для створення дієвого механізму притягнення Росії до відповідальності»

Під час офіційного візиту до Нідерландів президент України Володимир Зеленський мав аудієнцію в короля Нідерландів Віллема-Александра. Про це повідомляє Офіс президента України, передає «Главком».

Глава держави подякував Нідерландам за солідарність з українцями та висловив особисту вдячність королю Віллему-Александру та королеві Максимі за підтримку України та українців, які знайшли прихисток у Нідерландах.

Володимир Зеленський зазначив, що Росія продовжує свою агресію проти України та не хоче зупинятися, тому потрібен сильний скоординований тиск на РФ, зокрема, санкційний.

Президент також відзначив участь Нідерландів у консолідації міжнародних зусиль для створення дієвого механізму притягнення РФ до відповідальності.

Нагадаємо, Володимир Зеленський планує зустрітися з американським лідером Дональдом Трампом на полях саміту НАТО, який пройде 24-25 червня в Гаазі.

«Так, я планую. Я не знаю, як буде, скажу вам відверто. Команди працюють, так, але ми збираємось зустрітися», – повідомив Зеленський про зустріч із Трампом.

Як відомо, Володимир Зеленський вже прибув до Гааги на саміт НАТО.

Зазначається, що Зеленський вже зустрівся з прем'єром Нідерландів Діком Схофом. Це перша зустріч в офіційній резиденції.

Також, президент України Володимир Зеленський виступив на форумі оборонних індустрій в Нідерландах. 

«Дякую всім за увагу до України та до наших спільних оборонних спроможностей. Ключове слово тут, як на мене, – це «спільних». Ми всі розуміємо, що джерелом цієї війни та довгостроковою загрозою для європейського способу життя є Росія. Але насправді ми маємо справу не лише із самою Росією. Ми протистоїмо мережі державних і недержавних акторів, які служать справі агресії. Ця мережа охоплює Росію, Північну Корею, нинішній режим в Ірані, китайські компанії та безліч схем по всьому світу, які допомагають виробляти зброю та здійснювати операції проти нашої країни, нашого народу й нашої Європи», – сказав він.

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Теги: Нідерланди Володимир Зеленський саміт НАТО

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