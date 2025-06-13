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Зеленський відзначив захисників державними нагородами

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Зеленський відзначив захисників державними нагородами
Упродовж великої війни понад 113 тис. військових отримали державні нагороди
фото: president.gov.ua/Офіс президента

За словами президента, за кожною нагородою стоїть історія боротьби за незалежність України

Президент України Володимир Зеленський вручив захисникам та рідним загиблих героїв найвищі державні нагороди. З початку повномасштабної війни державними нагородами відзначили понад 113 тис. військових. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Офіс президента.

Зеленський 13 червня вручив державні нагороди українським захисникам і передав ордени «Золота Зірка» родинам загиблих бійців, які отримали це звання посмертно. Глава нашої держави наголосив, що за кожною нагородою стоїть історія боротьби за незалежність України, яку багато хто недооцінював, але яка вистояла.

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Президент вручив нагороди рідним полеглих захисників
фото: president.gov.ua/Офіс президента

«За кожною такою бойовою нагородою – історія воїна, історія боротьби проти обставин, історія боротьби проти зла, боротьби проти окупанта. А за всіма такими нашими українськими нагородами – історія держави, яку багато хто у світі списував із рахунків і на яку колись не зважали, але яка попри все вистояла та щодня захищає своє право на життя і право на незалежність», – наголосив він.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський вперше вручив дітям відзнаку «Майбутнє України». Частину зустрічі довелося провести в укритті через повітряну тривогу, де відбулося спілкування з дітьми. Володимир Зеленський додав, що надалі вручення цієї відзнаки стане традицією, адже в Україні багато сильних, сміливих і гідних людей.

Раніше президент України Володимир Зеленський зустрівся з науковцями, відзначив їх державними нагородами та присвоїв почесні звання. Глава держави зазначив, що під час війни українські науковці створили технології та винаходи, які ефективно використовують воїни на фронті та медики, а також подякував ученим за їхню роботу.

До слова, президент України Володимир Зеленський відзначив державними нагородами військових, які беруть участь у курській операції.

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Теги: Володимир Зеленський державні нагороди

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