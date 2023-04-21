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Довічне ув’язнення за корупцію під час війни для чиновників. Зеленський відповів на петицію

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Довічне ув’язнення за корупцію під час війни для чиновників. Зеленський відповів на петицію
Глава держави направив висловлені в петиції пропозиції до Верховної Ради
фото: Офіс президента

Петиція була оприлюднена 13 лютого і набрала понад 27 тис. підписів

Президент Володимир Зеленський відповів на петицію про довічне ув’язнення для депутатів та працівників державних структур за корупцію під час воєнного стану. Глава держави направив висловлені в петиції пропозиції до Верховної Ради.

Петиція була оприлюднена 13 лютого і набрала понад 27 тис. підписів.  

«Під час війни державні службовці, які обкрадають населення нашої держави та наживаються на крові наших Героїв, мають сидіти довічно. Сподіваюсь, що даний вид покарання призупинить розкрадання та наживу на життях наших воїнів», – зазначив автор петиції Богдан Тарасюк.

У відповіді на петицію Зеленський зазначив, що саме Кримінальний кодекс України визначає, які суспільно небезпечні діяння є кримінальними правопорушеннями, та які покарання застосовуються до осіб, що їх вчинили. Однак він наголосив, що у Верховній Раді зареєстровано два законопроєкти про посилення кримінальної відповідальності за корупційні злочини, вчинені в умовах воєнного або надзвичайного стану.

Йдеться про законопроєкти №9029 і №9049 – в статусі зазначено, що вони обидва наразі опрацьовуються в комітеті.

У відповіді на петицію йдеться, що такі питання перебувають у компетенції парламенту, а президент підписує закон або повертає для повторного розгляду.

«Водночас повідомляю, що висловлені в електронній петиції пропозиції направлено до Верховної Ради України для розгляду під час опрацювання відповідних законопроєктів», – додав Зеленський.

Раніше повідомлялося, що депутат-«слуга народу» Трубіцин постане перед Антикорупційним судом за хабарництво.

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Теги: Володимир Зеленський петиція чиновник корупція

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