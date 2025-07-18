Іноземні виробники випробовуватимуть зброю в Україні: роз'яснення

Україна готова допомагати компаніям з країн-партнерів розробляти, тестувати та вдосконалювати технології, які працюють на полі бою

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров презентував платформу Test in Ukraine на базі кластера Brave1, яка дозволить іноземним компаніям тестувати свої зразки зброї в Україні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на сайт Міністерства цифрової трансформації.

Очікується, що платформа Test in Ukraine дозволить іноземним виробникам дронів, наземних роботів, РЕБ і рішень на базі штучного інтелекту – офіційно тестувати свою продукцію в Україні. Компанії зможуть особисто брати участь у випробуваннях, щоб одразу вносити зміни. Або ж в іншому випадку, передаватимуть свій продукт Brave1, щоб команда кластера самостійно його протестувала.

Федоров наголосив, що Україна вже побудувала інфраструктуру для швидкого розвитку оборонних технологій. Крім того, наша країна готова допомагати компаніям з країн-партнерів розробляти, тестувати та вдосконалювати технології, які працюють на полі бою.

«Це можливість отримати досвід, який неможливо змоделювати в лабораторіях. Brave1 – ваша точка входу: для тестувань, спільного розвитку та масштабування найкращих рішень для перемоги України», – зазначив Федоров.

Іноземні компанії отримають можливість перевірити свої технології на полігоні. Там будуть умови, наближені до бойових. Тестування буде разом з підрозділами, які мають реальний досвід. Також компанії зможуть співпрацювати з українськими виробниками для масштабування розробив і пришвидшеного виходу на ринки.

«Україна пропонує не лише полігони, а й партнерство для створення ефективних рішень», – додали у міністерстві.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп виявив інтерес до українських бойових безпілотників для потреб армії США. Своєю чергою Україна потребує від Сполучених Штатів систем протиповітряної оборони. Обидві сторони мають взаємні інтереси у сфері військової співпраці.