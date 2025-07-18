Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Іноземні виробники випробовуватимуть зброю в Україні: роз'яснення

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
google social img telegram social img facebook social img
Іноземні виробники випробовуватимуть зброю в Україні: роз'яснення
фото: Мінцифри

Україна готова допомагати компаніям з країн-партнерів розробляти, тестувати та вдосконалювати технології, які працюють на полі бою

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров презентував платформу Test in Ukraine на базі кластера Brave1, яка дозволить іноземним компаніям тестувати свої зразки зброї в Україні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на сайт Міністерства цифрової трансформації.

Очікується, що платформа Test in Ukraine дозволить іноземним виробникам дронів, наземних роботів, РЕБ і рішень на базі штучного інтелекту – офіційно тестувати свою продукцію в Україні. Компанії зможуть особисто брати участь у випробуваннях, щоб одразу вносити зміни. Або ж в іншому випадку, передаватимуть свій продукт Brave1, щоб команда кластера самостійно його протестувала.

Федоров наголосив, що Україна вже побудувала інфраструктуру для швидкого розвитку оборонних технологій. Крім того, наша країна готова допомагати компаніям з країн-партнерів розробляти, тестувати та вдосконалювати технології, які працюють на полі бою.

«Це можливість отримати досвід, який неможливо змоделювати в лабораторіях. Brave1 – ваша точка входу: для тестувань, спільного розвитку та масштабування найкращих рішень для перемоги України», – зазначив Федоров.

Іноземні компанії отримають можливість перевірити свої технології на полігоні. Там будуть умови, наближені до бойових. Тестування буде разом з підрозділами, які мають реальний досвід. Також компанії зможуть співпрацювати з українськими виробниками для масштабування розробив і пришвидшеного виходу на ринки.

«Україна пропонує не лише полігони, а й партнерство для створення ефективних рішень», – додали у міністерстві.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп виявив інтерес до українських бойових безпілотників для потреб армії США. Своєю чергою Україна потребує від Сполучених Штатів систем протиповітряної оборони. Обидві сторони мають взаємні інтереси у сфері військової співпраці.

Читайте також:

Теги: зброя війна Україна ЗСУ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Основними носіями ракет є бойові кораблі або стратегічні бомбардувальники
Розвідка повідомила, чи зможе Україна застосувати ракети Tomahawk
16 липня, 08:47
Щонайменше вісім країн НАТО погодилися профінансувати закупівлю зброї для України
NYT розкрив, в якому стані перебуває зброя, яку НАТО купує у США
15 липня, 23:31
Трамп змінив тактику
Трамп переглянув методи завершення війни
15 липня, 12:00
Сіярто розкритикував допомогу Україні про яку говорив Трамп, але зазначив: Щиро сподіваюся, що обговорення миру триватимуть, адже нам потрібен мир
Угорщина різко висловилася на план Трампа з підтримки України
15 липня, 01:03
Мотиви нападу наразі залишаються невідомими? розслідування обставин інциденту триває
У Німеччині чоловік відкрив стрілянину з вікна та поранив українця
5 липня, 17:48
Рятувальники приборкували пожежі у Київській області
Росія масовано атакувала Київ та область: головне за ніч
4 липня, 06:01
Сили підтримки ЗСУ за весну звели сотні антидронових тунелів для захисту логістичних шляхів військових
Коридори життя. ЗСУ облаштовують антидронові тунелі: як це працює Технології війни
2 липня, 12:45
Українська душа давно потребує свята
Захід нарешті почав діяти – дрони стали на конвеєр
28 червня, 18:45
Морські дрони відіграють важливу роль у здатності України захищати свою територію
Норвегія виготовлятиме надводні дрони в Україні
23 червня, 11:42

Події в Україні

Карта бойових дій в Україні станом на 18 липня 2025 року
Карта бойових дій в Україні станом на 18 липня 2025 року
Втрати ворога станом на 18 липня 2025 – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 18 липня 2025 – Генштаб ЗСУ
Степногірськ: окупанти скинули бомбу на житлову забудову, є загиблі
Степногірськ: окупанти скинули бомбу на житлову забудову, є загиблі
Іноземні виробники випробовуватимуть зброю в Україні: роз'яснення
Іноземні виробники випробовуватимуть зброю в Україні: роз'яснення
РФ атакувала Чугуїв: є постраждалі
РФ атакувала Чугуїв: є постраждалі
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 18 липня: ситуація на фронті
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 18 липня: ситуація на фронті

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
264K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 18 липня: ситуація на фронті
105K
Карта повітряних тривог України онлайн 18 липня 2025
31K
Дружина нардепа Геруса три роки війни вела бізнес з «переговорником Путіна»: СБУ відреагувала
25K
Один з ключових партнерів РФ заявив, що обійдеться без російської нафти
5913
Міноборони анонсувало нові відстрочки у «Резерв+»
5500
Путін дав Героя Росії Герою України

Новини

18 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
17 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
День бухгалтера 2025: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
16 липня, 05:51
16 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
16 липня, 00:01
Україна вперше виступила на змаганнях CISOR MILCOMP
15 липня, 22:07
День хрещення Київської Русі-України: історія свята, традиції, заборони та привітання
15 липня, 03:01

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua