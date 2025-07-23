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Дрони атакували залізницю у Ростовській області (фото, відео)

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Дрони атакували залізницю у Ростовській області (фото, відео)
Пожежа після влучань в Росії
фото: місцеві пабліки

Влучання зафіксовані у місті Новочеркаськ

У ніч на 23 липня дрони атакували Ростовську область. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на російські пабліки.

Цієї ночі знову було гучно на Ростовщині. За попередніми даними, дрони уразили залізничну станцію. Також влучання зафіксовано поблизу місцевої електростанції.

На декількох локаціях виникли пожежі. Як повідомлляють місцеві пабліки, влучання зафіксовані у місті Новочеркаськ.

Дрони атакували залізницю у Ростовській області (фото, відео) фото 1

Повідомляється, що через удар по критичній інфраструктурі спостерігаються проблеми з електропостачанням.

У мережі опублікували кадри з наслідками.

Нагадаємо, увечері 21 липня у Ростовській області прогриміла серія потужних вибухів. Росіяни нарахували щонайменше 10, а згодом побачили спалахи в районі військового аеродрому Міллерово.

Тим часом російське міноборони заявило, що над Ростовською областю нібито збили 12 безпілотників. Загалом у відомстві повідомили, що над територією РФ було збито 25 дронів.

 

 
 

Теги: росія

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