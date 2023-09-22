Трюдо показав, як зустрічав Зеленських у Канаді (відео)
Перебуваючи в Оттаві, Зеленський звернеться до парламенту Канади
22 вересня президент України Володимир Зеленський з дружиною Оленою прибули ыз неоголошеним візитом до Канади. Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо опублікував відео зустрічі українського президента в аеропорту.
President @ZelenskyyUa and First Lady @ZelenskaUa, welcome to Canada. 🇨🇦🇺🇦 pic.twitter.com/NDVoDef5qI— Justin Trudeau (@JustinTrudeau) September 22, 2023
Нагадаємо, як повідомили в офісі канадського прем’єр-міністра, Трюдо зустрінеться з Зеленським, щоб підтвердити постійну військову, економічну, гуманітарну підтримку та підтримку розвитку України з боку Канади. Вони візьмуть участь у церемонії підписання угоди про продовження зміцнення економічних зв’язків між країнами.
«Канада непохитно підтримує народ України, який бореться за свій суверенітет і демократію, а також наші спільні цінності, як-от повага до верховенства права, свободи та самовизначення. Я з нетерпінням чекаю можливості вітати президента Зеленського в Канаді, щоб продовжити нашу підтримку України та українського народу, який бореться з наслідками жорстокої агресивної війни Росії», – сказав Трюдо.
Перебуваючи в Оттаві, Зеленський звернеться до парламенту Канади. Потім лідери поїдуть до Торонто, де зустрінуться з лідерами канадського бізнесу, щоб посилити інвестиції приватного сектора в майбутнє України. Потім Зеленський і Трюдо відвідають захід з канадцями, зокрема українсько-канадською громадою.
«Канада разом зі своїми союзниками та партнерами продовжуватиме стояти пліч-о-пліч з народом України стільки, скільки буде потрібно. У тісній координації ми будемо посилювати економічний тиск на режим Путіна, поки він не поважатиме територіальну цілісність і суверенітет України, в тому числі в стратегічно важливих для Росії секторах, таких як нафта і газ», – йдеться у повідомленні офісу Трюдо.
Раніше джерела CBC News повідомили, що Зеленський цього тижня збирається відвідати Канаду після візиту в ООН і США.
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