Канада взялась регулювати основну проблему біженців

Часто для біженців у Канаді бракує житла

Через погану ситуацію із притулками деякі біженці вимушені жити просто неба

Канада має на меті врегулювати ситуацію із напливом біженців. Уряд Онтаріо (провінція, розташована в центральній частині Канади – «Главком») надасть столиці Канади Торонто $26,4 млн для надання допомоги біженцям. Про це пише видання Knopka.

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Гроші переведуть із спеціального фонду розміром $42 млн, призначеного для підтримки спільнот у всій провінції.

Мер Торонто Олівія Чоу звернулася за допомогою до федерального та провінційного урядів через переповненість міських притулків. У результаті деякі біженці були змушені ночувати на вулицях. Федеральний уряд пообіцяв виділити $97 млн ​​на розміщення біженців у Торонто.

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За даними провінції, $42 млн допоможуть 4 тис. домогосподарств по всьому Онтаріо переїхати в доступне житло та звільнити місця у притулках. «З $42 млн $26,4 млн виділять місту Торонто з урахуванням частки біженців та впливу на місцеві послуги», – йдеться у повідомленні провінції.

До слова, Канада продовжила на рік дію програми підтримки українських біженців. За повідомленням, уряд Канади продовжить на рік дію дозволу на екстрені поїздки між Канадою та Україною (CUAET). Це означає, що українці та члени їхніх сімей зможуть безплатно подати документи на отримання візи CUAET. Ті, хто отримав візу CUAET, повинні будуть в'їхати до Канади до 31 березня 2024 року.

Також федеральний уряд Канади анонсував нову імміграційну програму для переселенців з України. Вона дозволить возз'єднатися сім'ям, які розділені між двома країнами.докладніша інформація про нову програму буде опублікована ближче до її запуску 23 жовтня 2023 року. Але уже відомо, що програма не буде пов'язана із витратами та діятиме протягом одного року.

Нагадаємо, Канада ввела новий пакет санкцій проти Росії. Під обмеження потрапили чотири людини, а також низка російських банків, підприємств віськово-промислового комплексу і ядерного сектора. Про це йдеться на сторінці уряду Канади. Канада ввела санкції проти чотирьох людей і 29 юридичних осіб.

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Крім того, Канада ввела санкції проти чотирьох російських банків: «Уралсиб», «Зеніт», Росбанк і Всеросійський банк розвитку регіонів.

Під обмеження також потрапили холдинги «Інтеррос», «Северсталь», дочірня компанія Росатома RUSATOM Overseas і ФГУП «Атомфлот», ПАТ «НВО «Алмаз» тощо.