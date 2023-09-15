Зеленський зустрівся з прокурором Гааги Ханом, який займається ордером на арешт Путіна (фото)

Володимир Зеленський: «Вже є перший чіткий результат цієї співпраці - історичний ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна»

Сьогодні, 15 вересня, президент України Володимир Зеленський зустрівся з прокурором Міжнародного кримінального суду Карімом Ханом. Про це глава держави повідомив у соцмережах.

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«Співпраця нашої держави, усіх наших правоохоронних інституцій, Офісу Генерального прокурора з Міжнародним кримінальним судом – абсолютно системна та наближає реальну відповідальність за російські воєнні злочини», – зазначив президент.

Зеленський додав, що вже є перший чіткий результат цієї співпраці – історичний ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна.

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Президент впевнений, що будуть і всі інші справедливі результати.

Нагадаємо, 17 березня 2023 року Палата досудового провадження II видала ордери на арешт Путіна та Львової-Бєлової, яка є уповноваженою президента РФ у справах дитини.

Раніше повідомлялося, що шість українських дітей, яких вдалося повернути з Росії, прибули до нідерландської Гааги для дачі свідчень та спілкування із місцевими журналістами.