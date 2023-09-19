Зеленський виступив на Генасамблеї ООН (відео)

Ключовими темами для обговорення під час дебатів високого рівня є війна Росії проти України та кліматичні зміни

Президент України Володимир Зеленський взяв участь у відкритті 78-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Глава держави виступив із промовою на загальних дебатах.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нагадаємо, ключовими темами для обговорення під час дебатів високого рівня є війна Росії проти України та кліматичні зміни.

У дебатах Генасамблеї серед лідерів п'ятірки держав-засновниць ООН братиме участь лише президент США Джо Байден. Глави Великої Британії та Франції, Ріші Сунак та Еммануель Макрон, заявили про напружений графік, а лідер Китаю не приїздив до Нью-Йорка