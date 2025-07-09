Зеленський прибув з візитом до Риму

Конференція з питань відновлення України збере лідерів з 15 країн світу та сотні представників бізнесу

Сьогодні, 9 липня, президент України Володимир Зеленський прибув до Риму. 10-11 липня столиці Італії пройде чергова зустріч «коаліції рішучих». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «РБК-Україна».

У Зеленського запланована аудієнція у Папи Лева XIV, а також дві зустрічі: з президентом Італії Матарелою та спецпосланцем Трампа з питань України Кітом Келлогом.

🇺🇦 Президент Зеленський прибув з офіційним візитом до Риму, де 10-11 липня відбудеться Міжнарородна конференція з відновлення України



Заплановані аудієнція у Папи Лева XIV, а також дві зустрічі: з президентом Італії Матарелою та спецпосланцем Трампа з питань України Келлогом pic.twitter.com/nFGre5EXND — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) July 9, 2025

За даними Kyiv Post, конференція з питань відновлення України відбудеться у четвер та п'ятницю в італійській столиці. Вона збере лідерів з 15 країн світу та сотні представників бізнесу.

Мета конференції – мобілізувати інвестиції, особливо з приватного сектору, оскільки Україна вступає в четвертий рік повномасштабної війни після вторгнення Росії у 2022 році.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн та канцлер Німеччини Фрідріх Мерц є одними з найвищих посадовців, які візьмуть участь у заході. США представлятиме спеціальний представник президента Дональда Трампа з питань України та Росії Кіт Келлогг.

До слова, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що системи протиповітряної оборони та ракети до них є пріоритетом України. Тривають переговори з партнерами про постачання нашій державі додаткових систем.