Президент призначив заступника голові Служби зовнішньої розвідки
Очільник зовнішньої розвідки Олег Іващенко отримав нового заступника
Глава України Володимир Зеленський підписав указ про призначення Романа Марчука заступником голови Служби зовнішньої розвідки України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на указ №470/2025.
«Призначити Марчука Романа Миколайовича заступником голови Служби зовнішньої розвідки України», – зазначено в документі.
Як відомо, у жовтні минулого року президент Володимир Зеленський своїми указами провів кадрові зміни серед заступників голови Служби зовнішньої розвідки. Так, Олег Луговський був звільнений з посади заступника голови і призначений на посаду першого заступника голови Служби зовнішньої розвідки. Також з посади заступника голови Служби зовнішньої розвідки звільнений Олег Сінайко, а на аналогічну посаду призначений Геннадій Богач.
Нагадаємо, голова Служби зовнішньої розвідки Олег Іващенко заявив, що плани окупантів на полі бою не змінюються. Кремль прагне встановити буферну зону розміром 5-10 км на території Харківщини, Сумщини і Чернігівщини. Крім того, РФ має плани повністю захопити Луганську, Донецьку, Запорізьку і Херсонську області.
До слова, Володимир Зеленський підписав указ про заснування емблеми і прапора Служби зовнішньої розвідки України. Текст відповідного указу №838/2024 від 9 грудня 2024 року розміщено на сайті глави держави.
Емблемою Служби зовнішньої розвідки України є графітово-сірий прямий рівносторонній хрест із розбіжними сторонами, облямований двома срібними пружками. У центрі хреста – синій круглий медальйон із зображенням Знака Княжої Держави Володимира Великого. Медальйон має дві срібні пружки, між якими на графітово-сірому тлі міститься напис по колу «Omnia vincit veritas» («Істина перемагає все») і декоративна крапка. Між сторонами хреста – зображення трьох схрещених стріл вістрями вгору та ключа борідкою донизу.