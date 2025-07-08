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Президент призначив заступника голові Служби зовнішньої розвідки

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Президент призначив заступника голові Служби зовнішньої розвідки
Глава України провів кадрові зміни в спецслужбі
фото: president.gov.ua/Офіс президента

Очільник зовнішньої розвідки Олег Іващенко отримав нового заступника

Глава України Володимир Зеленський підписав указ про призначення Романа Марчука заступником голови Служби зовнішньої розвідки України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на указ №470/2025.

«Призначити Марчука Романа Миколайовича заступником голови Служби зовнішньої розвідки України», – зазначено в документі.

Зеленський підписав указ про призначення Романа Марчука заступником голови Служби зовнішньої розвідки
Зеленський підписав указ про призначення Романа Марчука заступником голови Служби зовнішньої розвідки
скріншот

Як відомо, у жовтні минулого року президент Володимир Зеленський своїми указами провів кадрові зміни серед заступників голови Служби зовнішньої розвідки. Так, Олег Луговський був звільнений з посади заступника голови і призначений на посаду першого заступника голови Служби зовнішньої розвідки. Також з посади заступника голови Служби зовнішньої розвідки звільнений Олег Сінайко, а на аналогічну посаду призначений Геннадій Богач.

Нагадаємо, голова Служби зовнішньої розвідки Олег Іващенко заявив, що плани окупантів на полі бою не змінюються. Кремль прагне встановити буферну зону розміром 5-10 км на території Харківщини, Сумщини і Чернігівщини. Крім того, РФ має плани повністю захопити Луганську, Донецьку, Запорізьку і Херсонську області.

До слова, Володимир Зеленський підписав указ про заснування емблеми і прапора Служби зовнішньої розвідки України. Текст відповідного указу №838/2024 від 9 грудня 2024 року розміщено на сайті глави держави.

Емблемою Служби зовнішньої розвідки України є графітово-сірий прямий рівносторонній хрест із розбіжними сторонами, облямований двома срібними пружками. У центрі хреста – синій круглий медальйон із зображенням Знака Княжої Держави Володимира Великого. Медальйон має дві срібні пружки, між якими на графітово-сірому тлі міститься напис по колу «Omnia vincit veritas» («Істина перемагає все») і декоративна крапка. Між сторонами хреста – зображення трьох схрещених стріл вістрями вгору та ключа борідкою донизу.

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Теги: кадрові зміни Володимир Зеленський розвідка

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