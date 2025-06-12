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Україна готова збільшити виробництво дронів на 40% – Зеленський

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Україна готова збільшити виробництво дронів на 40% – Зеленський
За словами президента, Україна та її союзники мають випереджати ворогів у питанні безпілотників
фото: president.gov.ua/Офіс президента

Українські підприємства мають потужності, аби наростити виробництво, однак не вистачає фінансування

Україна готова збільшити виробництво безпілотників на 40% уже цього року, однак ключовою проблемою є брак фінансування. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на президента Володимира Зеленського під час виступу на Global Security Forum.

За словами президента, мета влади – зміцнювати всі форми оборонної співпраці, особливо ті, які сприяють значному технологічному розвитку та використанню безпілотників усіх видів – у повітрі, на суші й на морі.

«Україна готова збільшити виробництво безпілотників на 40 % найближчим часом, уже цього року. Наші підприємства мають відповідні потужності, не вистачає лише фінансування. І це треба вирішувати. І я закликаю ваші країни підходити до виробництва безпілотників із такою ж нагальністю та увагою, як і ми. Ми всі маємо випереджати наших ворогів у питанні безпілотників», – каже він.

Нагадаємо, Україна вивела галузь безпілотних літальних апаратів на новий рівень. Щорічно вітчизняний оборонно-промисловий комплекс (ОПК) здатний виготовляти близько десяти мільйонів одиниць дронів. За словами заступника голови Міноборони, Україна сьогодні пише доктринальні зміни використання дронів, які наразі 80% від всіх уражень на полі бою.

Також українські фахівці розробили дрони-перехоплювачі, аби захистити енергосистему від російських ударів. Як наголосив президент, росіяни запускають по Україні понад 300 дронів на добу. «У нас є зброя деяка, яка в розробці. Деякі речі розроблені, і ми намагаємося знайти більше коштів для масового виробництва. Це різні варіанти дронів-перехоплювачів тощо», – пояснив він.

Як повідомлялося, Російська Федерація планує цьогоріч виготовити два мільйони FPV-дронів. Росія зуміла збільшити виробництво дронів дальньої дії з 15 тис. у 2024 році до понад 30 тис. цього року, а також до 2 млн невеликих тактичних дронів.

До слова, Кабінет міністрів погодив пропозицію Міністерства оборони, аби дозволити добровольцям збивати російські безпілотники. Ініціатива має на меті посилити протиповітряну оборону та діятиме протягом дії правового режиму воєнного стану, але не довше двох років.

До добровольчих груп зможуть доєднатися члени добровольчих формувань територіальної громади, люди, які не підлягають мобілізації, а також ті, хто уже пройшов підготовку та має сертифікат оператора БпЛА. Підготовкою учасників груп протиповітряної оборони, зокрема, зможуть займатися центри національного спротиву.

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Теги: безпілотник Володимир Зеленський озброєння

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