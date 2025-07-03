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Зеленський прибув у Данію

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Зеленський прибув у Данію
скріншот з відео

Глава України візьме участь у заходах, присвячених початку головування Данії в Раді ЄС

Президент України Володимир Зеленський прибув до Данії, де візьме участь у подіях, що відзначають початок данського головування в Раді Європейського Союзу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на DR.

Данські ЗМІ також публікували кадри прибуття українського президента, зокрема момент його виходу з літака. Глава України візьме участь у заходах, присвячених початку головування Данії в Раді ЄС. У них також візьмуть участь королівське подружжя, члени уряду Данії та низка європейських політиків.

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Як відомо, 1 липня Данія офіційно розпочала головування у Раді Європейського Союзу. Воно триватиме до кінця 2025 року. Головування відбуватиметься під гаслом «Сильна Європа у мінливому світі».  Уряд Данії обрав два основні пріоритети головування: безпечніша Європа, включаючи сильніше управління міграцією до ЄС та постійну підтримку України, а також конкурентоспроможна та зелена Європа.

Зазначається, що ЄС стикається із новим міжнародним порядком, який характеризується невизначеністю, глобальною стратегічною та економічною конкуренцією та зростанням рівня конфліктів. «Саме тому ЄС повинен бути здатним діяти самостійно. Сила ЄС полягає, серед іншого, в європейській єдності, міцному економічному фундаменті, стабільних демократіях і соціально збалансованих суспільствах», – йдеться в заяві.

Як вказано на сайті, Данське головування в ЄС працюватиме на користь сильного та рішучого Євросоюзу, який бере на себе відповідальність за власну безпеку і зміцнення своєї конкурентоспроможності. Це вимагає від блоку підкріплення слів діями, а також відповіді на виклики, які стоять перед ним.

Раніше Раду Європейського Союзу очолювала Польща. Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск підбив підсумки та заявив, що польське головування було новаторським у розумінні безпеки Європи. Очільник уряду наголосив, що Польща хоче змінити переконання в ЄС, що час готуватися до загроз і розраховувати на себе.

До слова, президент України Володимир Зеленський провів зустріч із представниками компаній – членів Американської торговельної палати в Україні.

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Теги: Володимир Зеленський Данія

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