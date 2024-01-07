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У Росії ФСБ заарештувала 16-річного підлітка за підпал бомбардувальника

Надія Карбунар
glavcom.ua
У Росії ФСБ заарештувала 16-річного підлітка за підпал бомбардувальника
Російський тактичний бомбардувальник Су-34
фото ілюстративне

Підозрюваний спробував підпалити бомбардувальник на челябінському військовому аеродромі «Шагол»

Тракторозаводський районний суд Челябінська відправив під арешт 16-річного підлітка з Дагестану, якого звинувачують у замаху на диверсію на обʼєкті Збройних сил РФ, повідомляє місцеве видання 74.ru.

За версією слідства підліток, імʼя якого не називається, спробував підпалити бомбардувальник на челябінському військовому аеродромі «Шагол». Видання пише, що літак встигли оперативно загасити.

Співробітники ФСБ затримали обвинуваченого 5 січня. У спецслужбі тоді заявили, що підліток причетний до спроби диверсії в січні 2024 року за завданням спецслужб України. При затриманні у нього вилучили «засоби звʼязку та носії інформації, що містять його фотозвіти та листування з українськими кураторами», стверджували у ФСБ.

Крім того, у спецслужбі заявили, що встановили причетність обвинуваченого «до скоєних у листопаді та грудні 2023 року підпалів на об'єктах звʼязку та залізничної інфраструктури» в Дагестані.

Головне управління розвідки Міністерства оборони України раніше заявило, що на челябінському військовому аеродромі «Шагол» у ніч на 4 січня згорів бомбардувальник Су-34. У соцмережах ГУР було опубліковано відео бомбардувальника, який горить. Наскільки серйозних ушкоджень зазнав літак, неясно.

Теги: арешт літак росія розвідка

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