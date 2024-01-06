Данські ЗМІ повідомили тривожну новину про передачу Україні F-16: Повітряні сили відреагували

Українська держава прискореними темпами готується до передачі західних винищувачів

Данські ЗМІ, посилаючись на відомості представника Міноборони Данії, у суботу, 6 січня, повідомили, що надання Україні перших шести винищувачів F-16 має відбутися не раніше другого кварталу поточного року. За відомостями журналістів, спершу борти хотіли передати нашій державі ще до Нового року. Інформацію прокоментував спікер Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат.

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Необхідно довіряти офіційним джерелам, заявив речник в ефірі телемарафону.

«Дивимось на сайт Міністерства оборони Данії. Там жодних заяв. Видання посилається на якісь свої джерела... Зрозуміло, воно не просто», – сказав Ігнат.

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За його словами, українська держава прискореними темпами готується до передачі західних винищувачів F-16.

«Тому, які там джерела і що там відбувається, я не можу вам підтвердити, бо це не надто розкривається. Дивімося офіційні джерела. Щось заявляють партнери? Не заявляють. Не потрібно робити з цього якусь катастрофу чи зраду», – заявив спікер.

Ігнат додав, що українські пілоти продовжують навчатися. «...Хотілося б до кінця року (отримати борти, – ред.), але мова вже йшла про терміни «на весні»... В Україні готується інфраструктура, підготовка пілотів триває...», – додав він.

Нагадаємо, українські льотчики можуть завершити навчання на літаках F-16 у Сполучених Штатах до кінця 2024 року.

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Раніше повідомлялося, що Норвегія відправить два винищувачі F-16 до Данії для навчання українських пілотів.

Центр стратегічних комунікацій припускає, що Україна може почати застосовувати F-16 вже навесні цього року. Наразі завершується підготовка необхідної інфраструктури та команд інженерно-авіаційного обслуговування.

До слова, речник Повітряних сил Ігнат заявив, що літаки F-16, які передадуть Україні західні партнери, перед використанням мають бути модернізовані, аби гідно відбивати авіацію РФ. Він також зазначив, що війську потрібні літаки, щоб за допомогою них воювати – винищувачі «не повинні стояти під прицілом у ворога». Однак у майбутньому ці літаки стануть чудовим підсиленням Повітряних сил.