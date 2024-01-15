Католицька церква благословляє одностатеві пари? Папа Римський розставив крапки над «і»

З моменту появи цієї декларації Ватикан постійно підкреслює, що благословення не означає схвалення гомосексуальних стосунків

«Господь благословляє всіх. Але потім люди повинні вступити в діалог з благословення Господа і побачити шлях, який Господь пропонує

Папа Римський Франциск прокоментував декларацію Fiducia Supplicans про благословення одностатевих пар. Понтифік захистив історичне рішення церкви, ухвалене у грудні. Про це пише Reuters.

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Як зазначається, під час телемосту зі своєї резиденції у Ватикані з програмою Che Tempo Che Fa на італійському 9-му каналі, Франциск зробив свої перші публічні коментарі після того, як декларація від 18 грудня викликала широкі дебати, а єпископи в деяких країнах, зокрема в Африці, відмовляються дозволяти своїм священикам виконувати її.

«Іноді рішення не сприймаються, але в більшості випадків, коли рішення не сприймаються, це відбувається тому, що їх не розуміють», — сказав Франциск.

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За його словами, небезпека полягає в тому, що якщо людині щось не подобається, вона спирається і робить «жахливі висновки». Саме це сталося з останніми рішеннями про благословення для всіх, додав Понтифік.

«Господь благословляє всіх. Але потім люди повинні вступити в діалог з благословення Господа і побачити шлях, який Господь пропонує. Ми (Церква – «Главком») повинні взяти їх за руку і вести цим шляхом, а не засуджувати їх з самого початку», – заявив Папа Римський.

Декларація, відома під латинською назвою Fiducia Supplicans (Довіра, що благає), була видана і затверджена доктринальним відділом Ватикану. З моменту появи цієї декларації Ватикан постійно підкреслює, що благословення не означає схвалення гомосексуальних стосунків і не повинно розглядатися як щось віддалено еквівалентне таїнству шлюбу для гетеросексуальних пар.

Але навіть роз'яснення, зроблене на початку цього місяця доктринальним відділом Ватикану, не вплинуло на єпископів в Африці, де в деяких країнах одностатеві стосунки можуть призвести до тюремного ув'язнення або навіть смертної кари.

Як зазначає видання, минулого тижня вони опублікували лист, в якому заявили, що груднева декларація викликала «хвилювання в умах багатьох» і не може бути застосована через культурний контекст континенту.

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Деякі єпископи у Франції сказали своїм священикам, що вони можуть благословляти окремих представників ЛГБТ-спільноти, але не пари.

Як повідомлялося, 18 грудня, Папа Римський Франциск схвалив постанову Ватикану про те, що римо-католицькі священики умовно можуть благословляти одностатеві пари, якщо це не є частиною регулярних церковних ритуалів або літургій.

Зазначається, що відповідну доктринальну декларацію Fiducia supplicans, видану Дикастерією доктрини віри, не можна плутати з таїнством гетеросексуального шлюбу, оскільки вчення про нього залишається для Римо-Каталіцької Церкви без змін, і благословення не означає схвалення союзу.