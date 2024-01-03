Країна ЄС встановила рекорд із працевлаштування

Німеччина похвалилась кількістю офіційно працевлаштованих громадян

У 2023 році в Німеччині працевлаштованими була рекордна кількість людей – близько 45,9 мільйона. Про це повідомило Федеральне статистичне відомство країни, пише видання Tagesschau.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Це стало рекордом з часів об’єднання Німеччини в 1990 році. Попередній рекорд 2022 року був менший на 0,7%, або на 333 тисячі людей. Одна з причин зростання зайнятості у 2023 році – імміграція іноземних працівників. Також зросла трудова активність самих німців.

Протягом минулого року різко зросла кількість працівників у сферах державних послуг, освіти й медицини, а також у торгівлі, транспорті та готельно-ресторанному бізнесі.

Будь ласка, читайте текст після реклами

За даними Німецького інституту економічних досліджень (DIW), кількість працівників може перевищити позначку 46 мільйонів цього року, а потім зрости до 46,082 мільйона у 2025 році. Це буде стане новим піком працевлаштуаання для Німеччини. Після цього прогнозують спад через старіння нації.

До слова, під кінець 2023 року німецькі центри зайнятості у співпраці з Федеральним міністерством праці та соціальних питань Німеччини планують пришвидшити процес інтеграції українців на німецький ринок праці. Про це пише німецько-українська асоціація Ukrainian Future. Незважаючи на те, що у Німеччині найбільше потребуються кваліфіковані робітники зі знанням німецької мови, центри зайнятості шукають нові рішення. Для цього запускається ініціатива під назвою JobTurbo. Раніше центри зайнятості направляли на мовні курси та фінансували навчання на рівні B2 і вище. Зараз пріоритет у навчанні мови знижено, а ця задача перекладена на роботодавців.

Раніше стало відомо, що у Німеччині тестуватимуть вплив скороченого робочого тижня на робітників. Новий проєкт із компаніями в Німеччині буде спрямований на те, аби дослідити ефект від такого рішення. Про це пише видання Stern.

У Німеччині щонайменше 45 підприємств та організацій із лютого в рамках експерименту перейдуть на чотириденний робочий тиждень. У рамках пілотного проекту в компаніях зможуть вивчати нові методики, консультуватись з експертами та обмінюватись досвідом з іншими учасниками.

«Компанія має випробувати чотириденний тиждень протягом шести місяців починаючи з лютого на основі моделі 100-відсоткової продуктивності в 80% часу при 100-відсотковій оплаті праці», – йдеться в публікації.До лютого учасників експерименту з чотириденкою готуватимуть на спеціальних семінарах. За наукову частину програми відповідатиме Вестфальський університет імені Вільгельма у місті Мюнстері.