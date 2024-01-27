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До боржників за електроенергію буде індивідуальний підхід і вони зможуть реструктуризовати свої борги – екс-міністр

Іван Гавриляк
glavcom.ua
До боржників за електроенергію буде індивідуальний підхід і вони зможуть реструктуризовати свої борги – екс-міністр
Плачков додав, що психологія людей складається таким чином, що якщо можна не платити – вони перестають це робити
фото з відкритих джерел

Cкасування мораторію не означає, що енергетики почнуть одразу всім боржникам відключати електроенергію

Без скасування мораторію на відключення електроенергії споживачам енергетичні компанії не зможуть нормально вести свою діяльність. Про це заявив колишній міністр енергетики та голова Всеукраїнської енергетичної Асамблеї Іван Плачков. 

«Скасування мораторію – це абсолютно правильно. Потрібно було робити це раніше. Я взагалі противник всяких мораторіїв, тому що якщо держава приймає рішення когось не виключати, вона повинна знаходити гроші для того, щоб компенсувати збитки компаній. Інакше вони не зможуть працювати і будуть страждати всі інші», – сказав він.

Плачков додав, що психологія людей складається таким чином, що якщо можна не платити – вони перестають це робити. Він переконаний, що після скасування мораторію як мінімум 60% боржників розрахуються за спожиту електроенергію.

Екс-міністр підкреслив, що скасування мораторію не означає, що енергетики почнуть одразу всім боржникам відключати електроенергію. Буде індивідуальний підхід до споживачів, зокрема, деякі борги будуть реструктуризовані.

«Енергетики розберуться і вони будуть шукати якісь інші підходи до цього. Будуть пільги, субсидії, дотації і так далі. Не буде такого терору», – підсумував Плачков.

Раніше заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук заявляла, що споживачі мають сплачувати рахунки за електроенергію бо енергетичним підприємствам потрібні гроші на відновлення енергосистеми після масованих ракетних атак.

Теги: гроші держава дотації пільги Іван Плачков відключення

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