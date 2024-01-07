Ринок праці 2023: яка найпопулярніша професія і кому готові платити 500 тис. грн

У 2023 році середня зарплата зросла на 27%

Особливо висока конкуренція на ринку праці торік була за віддалену роботу та посади в IT. Саме такі вакансії отримали рекордну кількість відгуків за 1 день. Про це свідчить підсумкова аналітика 2023 року від Work.ua.

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Найпопулярніші вакансії у 2023 році

Абсолютний рекордсмен – вакансія менеджера з обробки онлайн-замовлень магазину корейської косметики. За добу на неї відгукнулися 778 кандидатів і це при тому, що компанія запропонувала зарплату нижче середньої – 6 000 грн. Експерти припустили, що людей привабила можливість працювати віддалено неповний робочий день.

Наступні три найпопулярніші вакансії, на які відгукнулися понад 500 шукачів за 1 день – зі сфери IT: дизайнер до маркетингового агентства, Trainee/Junior Front-end developer та Front-end програміст.

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У 2023 році конкуренція серед шукачів відрізнялася у різні місяці. Найзавзятіший шукач надіслав 414 відгуків за день. Найактивнішими шукачі були в березні 2023 року – тоді аж 173 людини надіслали понад 200 відгуків за один місяць. А от найменше резюме надсилали в грудні – тоді 89 шукачів надіслали понад 200 відгуків кожен.

Де найбільша конкуренція

Більше половини всіх відгуків отримали вакансії із таких категорій:

продаж, закупівля

IT, комп’ютери, інтернет

адміністрація, керівництво середньої ланки

сфера обслуговування

роздрібна торгівля

секретаріат, діловодство, АГВ

маркетинг, реклама, PR

Примітно, що сфера IT, яка має 9 % від усіх відгуків, навіть не входить до десятки категорій із найбільшою кількістю вакансій, що ше більше підкреслює високу конкуренцію тут.

Зазвичай HR-и переглядають резюме через 4,5 дні після відгуку. Найбільше уваги отримав менеджер із продажу/адміністратор, якому компанії запропонували роботу 152 рази за місяць.

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На другому місці опинився продавець-консультант – отримав 134 пропозиції. 129 компаній запропонували роботу людині з резюме старшого продавця. І 118 повідомлень із запропонованими вакансіями надіслали майстру манікюру.

Кому готові платити пів мільйона гривень

У 2023 році середня зарплата зросла на 27%, із 15 000 грн у січні до 19 000 грн у грудні. Водночас на ринку є пропозиції роботи із зарплатою в рази нижче та вище середнього показника. Але найбільшу зарплату у 2023 році пропонували директору із закупівель зернових та олійних культур – від 250 000 до 500 000 грн. Вимогами до кандидата були: щонайменше два роки досвіду на аналогічній посаді, навички ведення документообігу, уміння вести переговори, розуміння аграрного ринку тощо.

Нагадаємо, що, за результатами дослідження трендів на ринку праці, проведеного Конфедерацією роботодавців України, дефіцит чоловіків ставить під загрозу збереження обсягів виробництва. Саме тому підприємства почали залучати жінок у сферах металообробки, переробки агропродукції та меблевої промисловості.