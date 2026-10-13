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Пожежа під Ростовом: на підприємстві з металообробки спалахнули склади

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Пожежа під Ростовом: на підприємстві з металообробки спалахнули склади
Під Ростовом спалахнув завод із потужностями для металообробки
скриншот з відео

Російські рятувальники оголосили підвищений ранг складності пожежі, а місцева влада перекрила рух поблизу промислового об'єкта

У місті Аксай Ростовської області Росії сталася масштабна пожежа на території підприємства «Аксайкардандеталь», яке має виробничі потужності для металообробки, штампування та термічної обробки металу. Площа займання сягнула 500 км², а до ліквідації вогню залучили пожежні підрозділи з кількох населених пунктів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на місцеві ЗМІ.

За інформацією російської місцевої влади, займання виникло на території складських приміщень, пов'язаних із виробництвом пластикових виробів. Пожежа спалахнула на промисловому об'єкті акціонерного товариства «Аксайкардандеталь».

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Через масштаби займання пожежі присвоїли підвищений ранг складності №3. Це передбачає залучення додаткових сил та засобів пожежогасіння для ліквідації вогню..

Крім основних пожежних розрахунків, на територію підприємства прибули додаткові служби, які мають забезпечувати безпеку проведення робіт. Серед них представники служб життєзабезпечення та правоохоронних органів.

За останніми наведеними даними, площа пожежі становить 500 км². Водночас інформації про повну ліквідацію вогню поки що немає.

Підприємство «Аксайкардандеталь» розташоване в місті Аксай неподалік Ростова-на-Дону. Воно має виробничі потужності для металообробки, штампування та термічної обробки металу. Такі технології можуть використовуватися для виготовлення деталей і комплектувальних, необхідних для виробництва та ремонту військової техніки.

Нагадаємо, 13 жовтня Пензенській області Росії стався вибух на підземному газопроводі «Середня Азія – Центр», який з’єднує газові родовища Туркменістану, Узбекистану й Казахстану з Росією та європейським напрямком. Після вибуху виникло факельне горіння, а стовп полум’я сягнув приблизно 70 метрів.

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Теги: пожежа росія

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