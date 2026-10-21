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Віткофф прилетів до Росії на переговори щодо завершення війни

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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Віткофф прилетів до Росії на переговори щодо завершення війни
Після переговорів у Норвегії Віткофф прибув до Росії
фото: The New York Times

Напередодні посланець Трампа обговорив мирні пропозиції з Україною та європейськими партнерами

Спеціальний посланець президента США Дональда Трампа Стів Віткофф 21 жовтня прибув до Санкт-Петербурга, де має провести переговори з російською стороною щодо завершення війни в Україні. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на російські ЗМІ.

Літак американського представника вже прибув до Санкт-Петербурга. Зустрічати Віткоффа має спеціальний представник президента РФ Кирило Дмитрієв. Візит відбувається після переговорів у Норвегії, під час яких Україна, США та європейські партнери обговорили можливі шляхи завершення російсько-української війни.

Нагадаємо, 20 жовтня в Осло відбулися переговори за участю президента України Володимира Зеленського, спецпосланця США Стіва Віткоффа, президента Фінляндії Александра Стубба та прем'єр-міністра Норвегії Йонаса Гара Стьоре. Джаред Кушнер долучився до зустрічі дистанційно.

Після переговорів Стьоре повідомив, що Віткофф 21 жовтня вирушить до Санкт-Петербурга, щоб передати російській стороні ідеї та пропозиції, напрацьовані під час зустрічі в Осло. Учасники обговорили гарантії безпеки для України, план її повоєнного відновлення, територіальні питання та санкції проти Росії. Стьоре заявив про прогрес у переговорах.

Президент Фінляндії Александр Стубб також назвав зустріч конструктивною. Сторони знайшли можливі шляхи досягнення миру, які американський представник має обговорити з Москвою. Серед пропозицій – часткове припинення вогню, яке стосуватиметься енергетичної та продовольчої інфраструктури, а також можливий мораторій на бойові дії в Чорному морі. 

Крім того, за інформацією Politico, Віткофф має запропонувати російському диктатору Володимиру Путіну провести тристоронню зустріч за участю президентів України та США Володимира Зеленського й Дональда Трампа. Сам Зеленський після переговорів в Осло наголосив, що Україна прагне миру, однак будь-які домовленості щодо її майбутнього мають укладатися за безпосередньої участі Києва та передбачати надійні гарантії безпеки.

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Теги: росія США переговори Стів Віткофф

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