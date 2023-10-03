Словаччина звинуватила Росію у втручанні в вибори. Реакція РФ

МЗС Словаччини висловило протест у зв'язку з заявами представників російської розвідки, які кидають тінь на чесність виборчого процесу в країні

Міністерство закордонних справ та європейських справ Словацької Республіки викликало посла Російської Федерації у зв'язку з висловлюваннями директора Служби зовнішньої розвідки РФ Сергія Наришкіна про вибори у Словаччині. Про це йдеться на офіційній сторінці відомства у Facebook.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Міністерство закордонних справ Словаччини висловило протест у зв'язку з заявами представників російської розвідки, які кидають тінь на чесність виборчого процесу в країні.

«Ми вважаємо подібну навмисно поширювану дезінформацію неприпустимим втручанням у наш виборчий процес», – ідеться в заяві.

Будь ласка, читайте текст після реклами

В дипломатичному відомстві також закликали Росію припинити поширення дезінформації про Словаччину, оскільки це негативно впливає на відносини між двома країнами та суперечить принципам міжнародних відносин.

У зовнішньополітичному відомстві також закликали Росію припинити поширення дезінформації про Словаччину, оскільки це погіршує відносини між країнами і суперечить принципам міжнародних відносин.

Реакція РФ

На офіційній сторінці посольства Російської Федерації у Словаччині на Facebook опубліковано заяву, в якій висловлюються сумніви щодо обґрунтованості звинувачень словацького відомства. У відомстві стверджують, що РФ нібито не втручається у внутрішні справи інших держав.

«Шкода, що в Братиславі робляться кроки щодо подальшого погіршення колись дружніх відносин між нашими країнами, які вже перебувають у глибокій кризі, і що антиросійська «картка» грає у внутрішньополітичну гру», – заявили в посольстві.

Будь ласка, читайте текст після реклами

У заяві директора Служби зовнішньої розвідки Російської Федерації (СЗР) Сергія Наришкіна, опублікованій на офіційному веб-сайті відомства 28 вересня, наголошується, що адміністрація президента США Джо Байдена, за останній час нібито «посилила втручання у внутрішньополітичну ситуацію у Словаччині».

Наришкін заявив, що Вашингтон намагається уникнути появи в Європі «ще одного національно орієнтованого лідера у стилі Віктора Орбана», і, як стверджується, надав директиви своїм союзникам у ЄС для «цілеспрямованої роботи» з метою досягнення певних результатів на виборчих майданчиках.

«З урахуванням цих реалій майбутні вибори в Словаччині навряд чи можна сприймати як демократичне і вільне від зовнішнього впливу волевиявлення народу», – підсумував директор СЗР РФ.

Нагадаємо, на парламентських виборах у Словаччині партія, очолювана прокремлівським діячем Робертом Фіцо, посіла перше місце, набравши більше голосів, ніж очікувалося. Це може кинути виклик єдності НАТО та ЄС щодо України.

Зазначимо, 30 вересня у Словаччині відбулися позачергові парламентські вибори. Останні дані соціологів свідчили про високий рейтинг лівоцентристської партії «Курс» (Smer) на чолі з Робертом Фіцо, який пішов з посади прем’єра п’ять років тому. Йому прогнозували повернення в крісло очільника уряду.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Роберт Фіцо виступає за припинення підтримки України. Фіцо висловив занепокоєння щодо наслідків війни. Він пообіцяв припинити військову допомогу Україні та відверто назвав президентку Словаччини Зузану Чапутову «американським агентом». До того ж він виступає проти членства в НАТО для Києва.