Салліван розповів, хто тривалий час опирався наданню Україні Atacms

Байден побоювався, що надання Atacms може спричинити «неприйнятну ескалацію» з боку Росії

Джо Байден та Пентагон довгий період виступали проти надання Україні далекобійних ракет Atacms, які Київ просив для ураження російських цілей у глибокому тилу. Про це радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван розповів в інтерв’ю New Yorker.

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Радник Байдена роз’яснив, що рішення США щодо надання конкретного озброєння Україні має свою логіку. Так, у випадку з танками Abrams Вашингтон прагнув досягти узгодженості з Німеччиною, у випадку касетних снарядів тривалий час проти був Державний департамент.

«Іноді проти був Пентагон або особисто президент, як у випадку з Atacms», – розповів він.

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Байден побоювався, що надання Atacms може спричинити «неприйнятну ескалацію» з боку Росії, оскільки ці ракети мають достатній радіус дії для ураження цілей на її території. Проте після того, як Велика Британія та Франція вирішили передати свої далекобійні ракети, цей аргумент втратив свою актуальність.

Водночас високопосадовець з Пентагону розповів New Yorker, що надання Україні далекобійних ракет «порожніло б наші запаси в той час, коли нам можуть знадобитися ці ракети у випадку непередбачених обставин, чи то Іран, Північна Корея або Китай».

Сам же Салліван, за словами колишнього американського посадовця, до грудня 2022 року пропонував Байдену використовувати аргумент про надання Україні ATACMS для тиску на Росію, але президент США не хотів цього робити.

Як повідомлялося, Сполучені Штати готові надіслати ЗСУ ракети Atacms з касетною частиною, коли президент Джо Байден схвалить передачу.

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До відома, секретар РНБО Олексій Данілов повідомив, що Українські сили не застосовуватимуть далекобійні ракети Atacms для ударів по території Російської Федерації.

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