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США відмовились запросити Путіна на важливий саміт

Ірина Озтурк
glavcom.ua
США відмовились запросити Путіна на важливий саміт
Путін ве ще розраховує отримати запрошення на заході у США
фото з відкритих джерел

Росія надістала до організаторів саміту Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва запит щодо участі своїх представників

Влада США вирішила обійтесь без запрошення російського Володимира Путіна на майбутньому саміті Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС). Про це заявив посол з особливих доручень російського МЗС Марат Бердиєв.

«США повідомили нам двосторонніми каналами, що цього року вони не збираються запрошувати низку лідерів через те, що щодо них діють санкційні обмеження», – сказав Бердиєв.

За його словами, Москва продовжує домагатися від Вашингтона виконання зобов'язань як сторона заходу, що приймає. «Я, як представник Російської Федерації, активно з ними взаємодію і в черговий раз надіслав запит із закликом направити запрошення російському лідеру», – зазначив Бердиєв.

Він назвав відмову США запросити Путіна на саміт прикладом «несумлінності американської сторони» та «збереженням конфронтаційного підходу до питань багатостороннього економічного співробітництва», а також «політизацією суто економічного форуму».

Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков раніше заявляв, що Кремль не чекатиме від Вашингтона запрошення взяти участь у саміті.

Крім Путіна, США відмовилися покликати на захід главу адміністрації Гонконгу Джона Лі, який також перебуває під американськими санкціями з 2020 року.

Саміт АТЕС пройде у Сан-Франциско з 11 по 17 листопада під головуванням США. Формат Азіатсько-Тихоокеанського співробітництва було створено у 1989 році з ініціативи Австралії та Нової Зеландії.

Нагадаємо, кривавий диктатор Путін перебуває під санкціями США від початку війни проти України, яку він розв'язав 24 лютого 2022 року. Обмеження мають на увазі заборону на в'їзд у країну та блокування активів. Також у березні 2023 року Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт Путіна у зв'язку з депортацією українських дітей із окупованих територій. Це закрило можливість для президента РФ вільно пересуватися світом.

До слова, Міжнародний кримінальний суд може висунути нове звинувачення Путіну. Юристи-правозахисники, які працюють з прокуратурою України, готують досьє воєнних злочинів для подання до Міжнародного кримінального суду (МКС), звинувачуючи Росію в навмисному спричиненні голоду під час російського вторгнення в Україну. 

Старший юрист юридичної фірми Global Rights Compliance (GRC) Юсуф Хан зазначив, що перетворення продовольства на зброю відбувалося в три етапи: спочатку українські міста були обложені, а постачання продовольства скоротилося, потім – деякі запаси продовольства та води були знищені, зокрема внаслідок атак.

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Теги: США саміт путін арешт посол диктатор Москва Дмитро Пєсков запрошення правозахисники

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