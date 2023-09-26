США відмовились запросити Путіна на важливий саміт

Путін ве ще розраховує отримати запрошення на заході у США

Росія надістала до організаторів саміту Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва запит щодо участі своїх представників

Влада США вирішила обійтесь без запрошення російського Володимира Путіна на майбутньому саміті Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС). Про це заявив посол з особливих доручень російського МЗС Марат Бердиєв.

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«США повідомили нам двосторонніми каналами, що цього року вони не збираються запрошувати низку лідерів через те, що щодо них діють санкційні обмеження», – сказав Бердиєв.

За його словами, Москва продовжує домагатися від Вашингтона виконання зобов'язань як сторона заходу, що приймає. «Я, як представник Російської Федерації, активно з ними взаємодію і в черговий раз надіслав запит із закликом направити запрошення російському лідеру», – зазначив Бердиєв.

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Він назвав відмову США запросити Путіна на саміт прикладом «несумлінності американської сторони» та «збереженням конфронтаційного підходу до питань багатостороннього економічного співробітництва», а також «політизацією суто економічного форуму».

Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков раніше заявляв, що Кремль не чекатиме від Вашингтона запрошення взяти участь у саміті.

Крім Путіна, США відмовилися покликати на захід главу адміністрації Гонконгу Джона Лі, який також перебуває під американськими санкціями з 2020 року.

Саміт АТЕС пройде у Сан-Франциско з 11 по 17 листопада під головуванням США. Формат Азіатсько-Тихоокеанського співробітництва було створено у 1989 році з ініціативи Австралії та Нової Зеландії.

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Нагадаємо, кривавий диктатор Путін перебуває під санкціями США від початку війни проти України, яку він розв'язав 24 лютого 2022 року. Обмеження мають на увазі заборону на в'їзд у країну та блокування активів. Також у березні 2023 року Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт Путіна у зв'язку з депортацією українських дітей із окупованих територій. Це закрило можливість для президента РФ вільно пересуватися світом.

До слова, Міжнародний кримінальний суд може висунути нове звинувачення Путіну. Юристи-правозахисники, які працюють з прокуратурою України, готують досьє воєнних злочинів для подання до Міжнародного кримінального суду (МКС), звинувачуючи Росію в навмисному спричиненні голоду під час російського вторгнення в Україну.

Старший юрист юридичної фірми Global Rights Compliance (GRC) Юсуф Хан зазначив, що перетворення продовольства на зброю відбувалося в три етапи: спочатку українські міста були обложені, а постачання продовольства скоротилося, потім – деякі запаси продовольства та води були знищені, зокрема внаслідок атак.