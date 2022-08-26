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Прокуратура оголосила підозру Кадирову та його підлеглим

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Прокуратура оголосила підозру Кадирову та його підлеглим
Триває слідство для встановлення інших злочинів, вчинених фігурантами
фото з відкритих джерел

Кадиров особисто керував розробкою та плануванням окремих військових операцій в Україні

Правоохоронці отримали докази причетності до вчинення злочинів голови Чеченської Республіки Рамзана Кадирова. Установлено, що він організував вторгнення на територію України ряду підрозділів, якими керує. Про це повідомляє Служба безпеки України.

«Задокументовано, що у лютому-березні 2022 року Кадиров особисто керував розробкою та плануванням окремих військових операцій цих підрозділів, віддавав накази, заслуховував звіти та доповіді їхніх керівників», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що СБУ зібрала беззаперечні докази воєнних злочинів з боку:

  • Рамзана Кадирова, голови чеченської республіки РФ;
  • Данііла Мартинова, заступника начальника управління федеральної служби військ національної гвардії РФ по Чеченській республіці;
  • Хусейна Межидова, командира тактичної групи 249-го окремого моторизованого батальйону «Південь» 46-ї окремої бригади оперативного призначення північно-кавказького округу військ національної гвардії Російської Федерації.

Данііл Мартинов у минулому був спецпризначенцем ФСБ. А зараз відповідає за підготовку особистої охорони Кадирова, після того як той відмовився від охорони ФСБ. 

Встановлено, що 5 березня Мартинов особисто керував захопленням Бородянського психоневрологічного інтернату з геріатричним відділенням. За його наказами:

  • було взято в заручники майже 500 осіб (пацієнти диспансеру, персонал та місцеві мешканці), з поміж яких – більше сотні лежачих хворих;
  • підходи до будівлі були заміновані, а сам інтернат перетворено у вогневу позицію окупантів.

За наказом ще одного наближеного до голови Чечні Хусейна Межидова у період з 25 лютого по 13 березня відбулося незаконне захоплення у заручники та утримування у підвалах багатоповерхівок майже двох сотень мешканців Гостомеля. Серед потерпілих – жінки, люди похилого віку та неповнолітні діти. Тих полонених, хто, не витримавши нелюдських умов тримання (сирість, холод, нестача води, їжі та медикаментів), помирав, «хоронили» тут же, поблизу будинку.

Обидва «військові чиновники» звинувачуються в:

  • утримуванні цивільних;
  • порушенні правил поводження з цивільним населенням;
  • використанні їх як «живого щита».

А Хусейн Межидов – ще і в пограбуванні цивільних осіб і об’єктів.

Наразі слідчі СБУ оголосили Кадирову про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 2 ст. 437 (планування, підготовка, розв'язування та ведення агресивної війни);
  • ч. 3 ст. 110 (вчинення умисних дій з метою зміни меж території України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, які призвели до загибелі людей та інших тяжких наслідків);
  • ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною збройної агресії Російської Федерації проти України, розпочатої у 2014 році, виправдовування, визнання правомірною тимчасової окупації частини території України, а також глорифікація осіб, які здійснювали збройну агресію Російської Федерації проти України, розпочату у 2014 році).

Данііл Мартинов і Хусейн Межидов звинувачуються за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни, жорстоке поводження з військовополоненими або цивільним населенням).

Триває слідство для встановлення інших злочинів, вчинених фігурантами під час ведення бойових дій проти України.

Раніше повідомлялося, що Служба безпеки України повідомила про підозру секретарю Ради безпеки Чеченської республіки, який командував «кадировцями» під час захоплення Луганщини. 

Теги: росія війна Чечня Рамзан Кадиров Україна

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