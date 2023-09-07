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Російський дрон упав у Румунії: НАТО відреагувало на третій день

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Російський дрон упав у Румунії: НАТО відреагувало на третій день
фото з відкритих джерел

В Альянсі повідомили, що продовжують пильно стежити на ситуацією 

Після того, як Румунія визнала падіння російського безпілотника на своїй території, на подію відреагували і у Північноатлантичному альянсі, щоправда на 3 день після інциденту.  Про це повідомляє The Guardian.

Як зазначається, НАТО відреагувало на повідомлення Бухареста про знайдені біля Дунаю фрагменти, які можуть бути залишками російського «Шахеда».

«Ми продовжуємо пильно стежити за ситуацією і тримаємо зв’язок з нашим союзником Румунією», – прокоментували в Альянсі.

Нагадаємо, Міністерство закордонних справ України повідомило, що під час масованого обстрілу України в ніч на понеділок, 4 вересня, російські дрони-камікадзе «Шахед» впали та вибухнули на території сусідньої Румунії.

Згодом міністерство оборони Румунії спростувало інформацію щодо падіння російських безпілотників на території країни під час атаки по Україні в ніч з 3 на 4 вересня.

Кулеба ж заявив, що Україна має фотодокази падіння «Шахедів» на території Румунії.

Раніше президент Румунії Клаус Йоганніс стверджував, що на території Румунії нібито не падали російські «Шахеди». До слова, міністр оборони Румунії вперше визнав, що біля берегів Дунаю з румунського боку знайшли фрагменти, схожі на уламки безпілотника.

 

Теги: міністр Румунія президент НАТО

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