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Байден порадив Сі Цзіньпіну, як поводитися з Путіним

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Байден порадив Сі Цзіньпіну, як поводитися з Путіним
Байден та Сі Цзіньпін зустрічалися на полях саміту «Великої двадцятки» в Індонезії
фото з відкритих джерел

Пекін покладається на західні інвестиції

Президент США Джо Байден порадив китайському лідеру Сі Цзіньпіну після його візиту до Москви «бути обережним», адже Пекін покладається на західні інвестиції. Про це повідомляє Reuters.

«Я сказав: це не погроза. Це спостереження», – зазначив Байден.

«Відколи Росія увійшла в Україну, 600 американських корпорацій пішли з Росії. І ви сказали мені, що ваша економіка залежить від інвестицій з Європи та Сполучених Штатів. І будьте обережні. Будьте обережні», – сказав президент США.

Нагадаємо, лідери РФ та Китаю Путін і Сі Цзіньпін провели два дні переговорів у березні з теплими словами дружби між Китаєм і Росією та спільною критикою Заходу. Вони також взяли участь у віртуальному саміті на початку цього тижня.

В американсько-китайських відносинах спостерігається підвищена напруженість і песимізм через питання національної безпеки, включаючи Тайвань, війну Росії в Україні, зростаючі заборони США на експорт передових технологій і державну промислову політику Китаю.

Раніше повідомлялося, що лідер Китаю Сі Цзіньпін особисто попередив президента Росії Володимира Путіна про неприпустимість використання ядерної зброї в Україні.

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Теги: росія США Джозеф Байден війна Китай путін Сі Цзіньпін

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