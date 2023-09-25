Кулеба розповів, чи відчувався скепсис щодо допомоги Україні під час зустрічі в Білому домі

Кулеба пояснив, що такі настрої не є загальнопоширеними

Під час візиту президента України Володимира Зеленського до Білого дому не було помітно скептичного настрою щодо продовження допомоги Україні зі сторони Сполучених Штатів Америки. Про це повідомляє глава МЗС України Дмитро Кулеба в ефірі національного телемарафону.

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«Завжди можна знайти когось з скептичною точкою зору. Якщо потрібно написати це в соцмережах або в статті на медіаресурсі, як що такі настрої існують. Ну, звісно, у когось можуть бути такі погляди», – йдеться в заяві.

Проте Кулеба пояснив, що такі настрої не є загальнопоширеними та не є основними. Він також уточнив, що це маргінальні думки.

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«Америка – це демократична країна, де різноманітні погляди є допустимими, але чи були ці скептичні настрої на зустрічах з конгресменами або сенаторами, чи ж у самому Білому домі – ні, не було», – зауважив міністр.

Раніше повідомлялося, що Сполучені Штати можуть ухвалити рішення про передачу Україні ракети Atacms з касетною бойовою частиною вже цього тижня.

Також перша партія американських танків Abrams вже прибула в Україну. Це сталося на кілька місяців раніше, ніж планувалося, і їх доставили для використання в контрнаступі України проти Росії.

До слова, Україна і США спільно вироблятимуть зброю та оборонні системи.