Лібертаріанство команди Зеленського закінчується, навіть не розпочавшись

Олександр Черненко Народний депутат 8 скликання

Олександр Черненко

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Усвідомлення того, що телевізор не довгого ще зможе перемагати холодильник, підштовхує «слуг» до виконання своїх популістських обіцянок за рахунок фіскального здирництва

Так широко розрекламоване новою владною командою лібертаріанство, схоже, закінчується, навіть не розпочавшись.

Бо не можна одночасно враховувати інтереси малого і середнього бізнесу, створювати сприятливий інвестиційний клімат, при цьому зберігаючи тепличні умови для одного наближеного до влади олігарха. Тут або штани або хрестик...

Та й усвідомлення того, що телевізор не довгого ще зможе перемагати холодильник, підштовхує «слуг» до виконання своїх популістських обіцянок за рахунок фіскального здирництва.

Тільки лінивий експерт не критикував зміни до Податкового кодексу, які були запропоновані в законопроекті 1210 авторства Данила Гетьманцева. Тому під виглядом «ми вас почули» був зареєстрований альтернативний законопроект змін 1210-1 іншим «слугою» Олексієм Ковальвим. Але, якщо провести більш детальний аналіз, то хрін редьки не солодший, а в деяких місцях ще й більш гіркий. Читайте також «Опора» визначила, хто пропускав найбільше голосувань у новій Раді Вчора, 17:35

Гончарук стверджує, що переговори з МВФ тривають Вчора, 15:49 Ключове питання ренти фактично лишається без змін. В той же час права підприємців і просто громадян суттєво погіршуються. Фактично платник податків, яким би він сумлінним не був, залишається беззахисним перед фіскальними органами: його позбавляють права подавати зауваження до акту перевірки, бути присутнім під час прийняття відносно нього податкового повідомлення-рішення тощо. Зникає значна кількість пільг щодо сплати податку на нерухомість, у тому числі для інтернатів, сиротинців, дитячих та спортивних закладів. Отже, якщо для платників фактично створюється «презумпція винуватості», то самі податківці наділяються додатковими повноваженнями і та стимулами. Починаючи збільшенням зарплат та виплатами за надмірне «навантаження», закінчуючи збільшенням строків для прийняття рішення по перевіркам. Хоч це це і взаємовиключні речі: чим більші строки, тим відповідно менше має бути навантаження. Світовий досвід показує, що боротьба з тіньовими схемами закручуванням фіскальних гайок - це шлях в нікуди. Може просто зірвати різьбу. Малий і середній бізнес, що лише почав спиратися на ноги, знову повернеться в глуху тінь, а інвестор тисячу раз подумає чи варто йому ризикувати грошима, залишаючись один на один з податковим монстром.

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