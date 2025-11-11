Головна Думки вголос Олександр Черненко
Олександр Черненко Народний депутат 8-го скликання

Ідеальні агенти в рясах

glavcom.ua
З початку повномасштабного вторгнення за матеріалами СБУ розпочато понад 200 кримінальних проваджень щодо кліриків УПЦ МП
фото згенероване ШІ: glavcom.ua

Зараз можна без сумніву сказати, що Служба позбавила росіян ключових агентів впливу

Уявіть, розпад Радянського Союзу і у Кремлі починають думати, про те хто найкраще підходить на роль російських агентів в Україні. Кандидатури священників московської церкви з усіх сторін виглядали ідеальними. Тим більше досвід вербування московські спецслужби мали ще з радянських часів. І багато «святих отців» просто змінили корочки КДБ на посвідчення ФСБ. Церкви і духовні семінарії УПЦ (МП) по суті перетворились на легалізовані резиденції московської розвідки.

Якщо ви думаєте, що це перебільшення, то відправлю вас до свіжих даних Служби Безпеки. З початку повномасштабного вторгнення за матеріалами СБУ розпочато понад 200 кримінальних проваджень щодо кліриків УПЦ (МП). Серед фігурантів – 27 вищих чинів церкви: митрополити та архієпископи, які підозрюються у роботі на РФ.

Це все люди, які працювали на Росію і виконували її завдання. Найбільш поширені злочини представників УПЦ (МП): колабораційна діяльність, державна зрада, пособництво державі-агресору, посягання на територіальну цілісність України. Одні діяли законспіровано, а інші взагалі відкрито – вербували вірян, виправдовували воєнні злочини росіян та закликали до захоплення України.

Багато хто мав паспорти держави, на яку реально працювали. За ініціативи СБУ вже припинено українське громадянство та скасовано посвідки на тимчасове проживання 19 клірикам УПЦ (МП), які мають російські паспорти. Найвідоміший з них очільник московської церкви в Україні Онуфрій (в миру – громадянин Росії Березовський).

Зараз можна без сумніву сказати, що Служба позбавила росіян ключових агентів впливу. Після того, як Малюк очолив СБУ, вперше за період незалежності Служба почала системно викривати цих поплічників кремля. Важливо, що СБУ діє системно і не дає агентурі ФСБ з УПЦ (МП) знову розгорнутися в Україні. Реальні строки зрадникам, суттєво ускладнили, а подекуди унеможливили для Москви вербовку нових агентів в церковному середовищі.

Ключове – це нейтралізація підлеглими Малюка російського впливу на мільйони людей, які вірили «агентам в рясах». Усі соцопитування фіксують – УПЦ (МП) втратила значну частину своїх прихожан, які нарешті зрозуміли ким є їх «духовні отці». «Ідеальні агенти Кремля» виявились не такими вже й ідеальними, після того, як по ним почалась професійна робота української спецслужби. 

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: державна зрада громадянство Московська церква в Україні війна росія

