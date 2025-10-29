Історична зачистка держзрадників

У Службі діють жорстко, без огляду на імена, але в межах закону

В останні тижні для одного з досліджень переглядав рішення українських судів. І зараз у практично щоденних судових рішеннях можемо побачити результати тієї роботи, яку почала СБУ після того, як її очолив Василь Малюк. Йдеться про тисячу держзрадників, які відправились в тюрму. Майже стільки рішень суду маємо від початку «повномасштабки». Це безпрецедентна, і я б навіть сказав, історична зачистка України від московського сміття.

Серед засуджених є навідники. Ось у Миколаєві за матеріалами СБУ 15 років тюрми отримав зрадник, який коригував атаки рашистів. Був затриманий минулого року, днями отримав вирок суду і поїхав в тюрьму. А пам'ятаєте хвилю підпалів? Це була спецоперація росіян, в яку вони вклали сотні мільйонів. Всіх паліїв затримали. Багато хто з них саме зараз отримує строки. По 15 років за держзраду. Днями у Луцьку один з таких паліїв отримав свій термін.

Є і ті, чиї справи по держзраді передають до суду зараз. Пам'ятаєте соратника Медведчука Кіріла Молчанова? Зрадник сховався у Москві і думав, що там його не дістануть. Дістали. В результаті блискучої спецоперації, Молчанов через Польщу опинився в Україні. А на минулому тижні завершили слідство і передали його справу до суду. Медведчуківському агенту Кірілу загрожує довічне ув’язнення.

Щоб уявити той масив роботи по очистці України, який проробляє СБУ, давайте глянемо на цифри самої Служби. Понад 4 тисячі кримінальних проваджень по держзраді. Більш як 2 тисячі вже у судах. Більше тисячі розслідується зараз. І майже тисяча вироків.

Починаючи повномасштабну війну, Путін був абсолютно переконаний, що Україна не справиться з тим валом кремлівських агентів, які були інфільтровані в різні структури по всій Україні. Однак Малюк зробив контррозвідку однією з пріоритетних ланок Служби. З початку повномасштабної війни СБУ викрила більше 100 агентурних мереж.

У Службі діють жорстко, без огляду на імена, але в межах закону. Тому зрадники сідають на тривалі строки. Хтось з них буде обміняний. Хоча росіяни «своих бросають» – багатьох агентів, рф просто використали, як непотрібний матеріал і навіть не згадали про них після затримання. Зрадники, як виявляється, не потрібні нікому.