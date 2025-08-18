Кіріл здає всіх. Сітку Медведчука викрили повністю

СБУ розгромила російські мережі, які Кремль створював десятки років

Починаючи велику війну, Путін свято вірив у своїх агентів в Україні. Росія ще з 90-х по повній вкладалась у «шпигунів і ждунів». Тому розраховувати, здавалось, було на кого.

На четвертий рік повномасштабки вже остаточно зрозуміло, що ставка була провальною. СБУ розгромила російські мережі, які Кремль створював десятки років. Наприклад сітку Віктора Медведчука, куди Росія вбухала сотні мільйонів доларів, підлеглі Малюка викрили повністю.

На днях Служба показала кадри з російським пропагандистом та багаторічним агентом Кірілом Молчановим. Нагадаю, його в результаті блискучої спецоперації підлеглі Малюка виманили з Росії і затримали. Тепер медведчуківець, як видно, зливає просто «всіх своїх». Певен, що в його показах спливає дуже багато цікавого.

Молчанов був топ-пропагандистом росіян. Він напряму спілкувався з керівництвом ФСБ, організовував акції в ЄС на гроші кремля. І, як йому здавалось, схопив Бога за бороду. Та все це зраднику ніяк не допомогло. Від свідчень Молчанова у багатьох російських агітаторів сталася істерика. Адже якщо дістали за межами країни такого топового медведчуківця, то рано чи пізно доберуться і до них. Хтось з агентів кремля сьогодні сидить у Відні, хтось в Іспанії, хтось у Москві. Але Молчанов показав, що шлях звідти до камери СБУ набагато ближчий ніж деякі звикли вважати.

Важливо тут не тільки покарання конкретних зрадників. Варто сказати, що підозри отримали 12 ключових медведчуківців. А і те, що СБУ не дає розхитати інформаційне поле в країні. Путін вкладає в це величезні сили і кошти. В останньому інтерв'ю Василь Малюк навіть назвав цифру виділену на таку спецоперацію кремлем: $4 млрд! Всі ці гроші пішли на інформаційні атаки проти нашої держави. Однак глобально нічого не змінили. СБУ ситуацію переломила і позбавила Росію ключових важелів впливу.

Останні спроби Путіна через переговори повернути в Україну теми російської мови і церкви – історія дуже показова. Агенти, які могли би напряму висувати ці вимоги, нейтралізовані Службою. Тому кремлівському диктатору доводиться тягнути цю проросійську «повєсточку» самому. Результат, певен, буде той самий, що і у його викритих агентів.