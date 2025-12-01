Головна Думки вголос Олександр Черненко
search button user button menu button
Олександр Черненко Народний депутат 8-го скликання

Знищити «тіньовий флот». Про козир у мирних перемовинах

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Пожежа на танкері Kairos у Чорному морі, 28 листопада 2025 року
фото: uab.gov.tr

Щотижня Росія заробляє близько 1 мільярда доларів саме завдяки тіньовому флоту

Наприкінці минулого тижня сталася подія, яка матиме суттєві наслідки і для бюджету нашого ворога, і для всієї військово-морської ситуації у Чорноморському регіоні. Морські дрони СБУ почали нищити «тіньовий флот» росіян. Sea Baby уразили у Чорному морі два підсанкційні нафтотанкери Kairos та Virat, що належать «тіньовому флоту» РФ. І це чергова висококласна міжнародна спецоперація підлеглих Малюка світового рівня складності.

По суднах успішно відпрацювали модернізовані морські дрони Sea Baby. На відео видно, що після влучань обидва танкери отримали критичні пошкодження та фактично були виведені з експлуатації. Момент удару було вибрано точно: обидва танкери були незавантажені, і їхнє ураження не завдало шкоди навколишньому середовищу.

«Тіньовий флот» в умовах санкцій має для росіян ключове значення – він забезпечує до 30% експорту російської нафти. А через порти Чорного моря проходить чверть всієї нафти ворога. Щотижня Росія заробляє близько 1 мільярда доларів саме завдяки тіньовому флоту. Кожне з уражених суден могло перевозити нафти на 70 млн доларів. Але втрати росіян після ударів СБУ цими 70 мільйонами не обмежаться: тепер, через ризики, зросте ціна фрахту та вартість страхування для всіх кораблів. А це означає, що перевозити кремлівську нафту стане значно менш вигідно, оскільки суттєво зростуть логістичні витрати.

Важливість ударів Служби лише підкреслює істерика, яку влаштували російські пропагандисти. «Тоне танкер! Чим відповідати? Створена загроза всьому Чорноморському флоту та будь-якій базі ВМФ РФ», – заходиться в істериці російський військовий пропагандист Коц.

Тобто ми маємо справу зі спецоперацією, яка суттєво змінює і економічний баланс сил у війні, і її військово-морський вимір. І вкотре таку спецоперацію проводить Служба безпеки України. СБУ знову модернізувала свою унікальну розробку – морські дрони, які тепер можуть долати наддовгі відстані та нести посилену бойову частину. Морські дрони стали вкрай важливим фактором у всій війні: ураження Кримського мосту, зміна балансу сил у Чорному морі, що дозволило нам відновити власний морський коридор, а тепер – удар по тіньовому флоту РФ. Це лише основні спецоперації Служби із використанням цієї розробки.

Підлеглі Малюка завдали удару туди, де він завдає найбільшої шкоди ворогу. При цьому дуже точно був обраний таймінг – якраз перед переговорами з американською стороною. Це демонстрація дуже важливого козиря, як любить казати Дональд Трамп.

Малюк вкотре продемонстрував, що санкції СБУ – одні з найдієвіших у цій війні. Спецслужба знову провела зразкову й ювелірно точну спецоперацію світового рівня, яку будуть вивчати колеги з інших країн. А росіяни тим часом підраховують, скільки вони втратили, і думають, куди прилетить наступного разу. Протиотрути проти морських дронів вони так і не знайшли.

Читайте також:

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: росія санкції Дональд Трамп Україна війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Основними положеннями цього плану є безпека та політика, території, військові питання, економіка, енергетика, відбудова, гуманітарні питання, вибори, гарантії безпеки, реінтеграція Росії у міжнародну політику
Нардеп розкрив пункти можливого «мирного плану» США щодо російсько-української війни
20 листопада, 22:31
Стів Віткофф і Кіт Келлог
План Віткоффа. Без паніки
20 листопада, 13:38
Вашингтон прагне уникнути розриву відносин з Пекіном з торговельних питань
Reuters: Трамп відкладає мита на напівпровідники
20 листопада, 13:17
Відновлення постачання стало можливим після завершення ремонту другої резервної лінії електропередачі
Запорізьку АЕС вперше за пів року підключили до резервної лінії електропостачання
9 листопада, 10:28
Сійярто: Ми отримаємо звільнення від санкцій на необмежений термін, тому угорський народ продовжуватиме платити найнижчі ціни на енергоносії в Європі
Сійярто: Угорщина отримала від США безстрокове звільнення від санкцій за газ із Росії
9 листопада, 01:01
Трамп: Якщо вона (зустріч з Путіним – «Главком») відбудеться, я б хотів, щоб це сталося саме тут – у Будапешті
Трамп хоче зберегти Будапешт як можливий майданчик для зустрічі з Путіним
7 листопада, 22:18
В усіх уражених громадах на місцях працюють оперативні служби
Атака на Дніпропетровщину: є загиблий та 4 постраждалих, зокрема 8-річна дитина
2 листопада, 19:21
6 березня 2025 року Крисов був знищений Силами оборони у селі Дніпроенергія (Волноваський район, Донецька область)
Триразовий чемпіон Бурятії. ЗСУ на фронті ліквідували 19-річного російського боксера
29 листопада, 12:29
The Guardian: Україна суттєво змінила мирний план США
The Guardian: Україна суттєво змінила мирний план США
24 листопада, 22:31

Олександр Черненко

Знищити «тіньовий флот». Про козир у мирних перемовинах
Знищити «тіньовий флот». Про козир у мирних перемовинах
Ідеальні агенти в рясах
Ідеальні агенти в рясах
Історична зачистка держзрадників
Історична зачистка держзрадників
Це наші карти на переговорах
Це наші карти на переговорах
«Нафтові санкції» від СБУ вийшли на новий рівень
«Нафтові санкції» від СБУ вийшли на новий рівень
Кіріл здає всіх. Сітку Медведчука викрили повністю
Кіріл здає всіх. Сітку Медведчука викрили повністю

Новини

Чому деяким українцям не приходить «тисяча від Зеленського». Мінсоцполітики дало відповідь
28 листопада, 16:47
У Києві оголошено I рівень небезпечності через густий туман. Про що попереджають киян
28 листопада, 15:35
В Україні запущено систему регулярної підтримки армії «Підписка на військо»: що відомо
27 листопада, 20:02
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 27 листопада
27 листопада, 05:57
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 26 листопада 2025
26 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 25 листопада
25 листопада, 06:01

Прес-релізи

Українські банки залишаються надійними
Українські банки залишаються надійними
26 листопада, 20:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua