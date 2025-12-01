Знищити «тіньовий флот». Про козир у мирних перемовинах

Щотижня Росія заробляє близько 1 мільярда доларів саме завдяки тіньовому флоту

Наприкінці минулого тижня сталася подія, яка матиме суттєві наслідки і для бюджету нашого ворога, і для всієї військово-морської ситуації у Чорноморському регіоні. Морські дрони СБУ почали нищити «тіньовий флот» росіян. Sea Baby уразили у Чорному морі два підсанкційні нафтотанкери Kairos та Virat, що належать «тіньовому флоту» РФ. І це чергова висококласна міжнародна спецоперація підлеглих Малюка світового рівня складності.

По суднах успішно відпрацювали модернізовані морські дрони Sea Baby. На відео видно, що після влучань обидва танкери отримали критичні пошкодження та фактично були виведені з експлуатації. Момент удару було вибрано точно: обидва танкери були незавантажені, і їхнє ураження не завдало шкоди навколишньому середовищу.

«Тіньовий флот» в умовах санкцій має для росіян ключове значення – він забезпечує до 30% експорту російської нафти. А через порти Чорного моря проходить чверть всієї нафти ворога. Щотижня Росія заробляє близько 1 мільярда доларів саме завдяки тіньовому флоту. Кожне з уражених суден могло перевозити нафти на 70 млн доларів. Але втрати росіян після ударів СБУ цими 70 мільйонами не обмежаться: тепер, через ризики, зросте ціна фрахту та вартість страхування для всіх кораблів. А це означає, що перевозити кремлівську нафту стане значно менш вигідно, оскільки суттєво зростуть логістичні витрати.

Важливість ударів Служби лише підкреслює істерика, яку влаштували російські пропагандисти. «Тоне танкер! Чим відповідати? Створена загроза всьому Чорноморському флоту та будь-якій базі ВМФ РФ», – заходиться в істериці російський військовий пропагандист Коц.

Тобто ми маємо справу зі спецоперацією, яка суттєво змінює і економічний баланс сил у війні, і її військово-морський вимір. І вкотре таку спецоперацію проводить Служба безпеки України. СБУ знову модернізувала свою унікальну розробку – морські дрони, які тепер можуть долати наддовгі відстані та нести посилену бойову частину. Морські дрони стали вкрай важливим фактором у всій війні: ураження Кримського мосту, зміна балансу сил у Чорному морі, що дозволило нам відновити власний морський коридор, а тепер – удар по тіньовому флоту РФ. Це лише основні спецоперації Служби із використанням цієї розробки.

Підлеглі Малюка завдали удару туди, де він завдає найбільшої шкоди ворогу. При цьому дуже точно був обраний таймінг – якраз перед переговорами з американською стороною. Це демонстрація дуже важливого козиря, як любить казати Дональд Трамп.

Малюк вкотре продемонстрував, що санкції СБУ – одні з найдієвіших у цій війні. Спецслужба знову провела зразкову й ювелірно точну спецоперацію світового рівня, яку будуть вивчати колеги з інших країн. А росіяни тим часом підраховують, скільки вони втратили, і думають, куди прилетить наступного разу. Протиотрути проти морських дронів вони так і не знайшли.