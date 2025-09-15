«Нафтові санкції» від СБУ вийшли на новий рівень

Західна преса побачила успішні санкції

Статті в іноземній пресі про те, що західні санкції проти Росії недостатні і погано працюють, вже стали звичними для читачів. Аж ось днями авторитетний Bloomberg нарешті написав – санкції працюють. Щоправда, мова йде не про західні санкції. А про так звані «дронові».

На думку американського видання, ціни на нафту зростають, бо СБУ дотягнулася своїми дронами вже до російської Балтики. За даними Bloomberg, операції з нафтою в балтійському порту Приморськ, який є найбільшим нафтовим портом в регіоні, призупинені.

А що ж сталося на Балтиці? Напередодні вночі безпілотники Служби безпеки України вразили найбільший російський нафтоналивний порт на Балтійському морі. Порт Приморськ є ключовим хабом для завантаження «тіньового флоту», з допомогою якого РФ обходить міжнародні санкції та продає нафту на зовнішніх ринках. Через Приморськ щороку прокачується близько 60 млн тонн нафти, що приносить Росії приблизно $15 млрд.

Результати ударів СБУ: порт стоїть, Росія втрачає долари, які вона витратила б на війну, світова преса нарешті побачила дієві санкції. У чому секрет успішності?

Удари підлеглих Малюка мають системний характер . Тільки за останній час дронами СБУ було уражено низку нафтоперекачувальних станцій РФ – «НПС-3», НПС «Андреаполь» та «НПС-7». Вони є ключовими елементами магістральної трубопровідної системи, що забезпечує постачання сирої нафти до порту-терміналу Усть-Луга. Системність ударів викликає в ключовій галузі ворога «ефект доміно»: проблем стає все більше, нафти і потужностей для її переробки все менше;

. Тільки за останній час дронами СБУ було уражено низку нафтоперекачувальних станцій РФ – «НПС-3», НПС «Андреаполь» та «НПС-7». Вони є ключовими елементами магістральної трубопровідної системи, що забезпечує постачання сирої нафти до порту-терміналу Усть-Луга. Системність ударів викликає в ключовій галузі ворога «ефект доміно»: проблем стає все більше, нафти і потужностей для її переробки все менше; Розширення географії ударів дронів Служби . Пару років тому українські дрони дотягувались тільки до прикордонних російських областей. Сьогодні для дронів Служби Безпеки немає недосяжного на території ворога. І потужні удари по портах Балтики це тільки підтверджують. З цими ударами нафтові санкції від СБУ вийшли на новий рівень. Адже дрони діють на дистанції понад 1000 км від українського кордону і вражають об'єкти, які раніше вважались недосяжними.

. Пару років тому українські дрони дотягувались тільки до прикордонних російських областей. Сьогодні для дронів Служби Безпеки немає недосяжного на території ворога. І потужні удари по портах Балтики це тільки підтверджують. З цими ударами нафтові санкції від СБУ вийшли на новий рівень. Адже дрони діють на дистанції понад 1000 км від українського кордону і вражають об'єкти, які раніше вважались недосяжними. СБУ технологічно на крок попереду росіян. Служба постійно вдосконалює свої дрони. Росіяни не встигають за цими змінами. Їм не вистачає ППО, щоб прикрити стратегічні об'єкти. Тому дрони летять на все більшу відстань і з незмінним успіхом.

Мабуть, зайве казати, що російське керівництво розуміє тільки мову сили. І саме такі болючі для економіки ворога удари і є найкращим аргументам України у перемовинах. Коли наступний раз президент Трамп буде просити показати йому «українські карти», то одна з таких карт – це, безумовно, будуть удари дронів Служби Безпеки.